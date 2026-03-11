< sekcia Ekonomika
Inflácia v USA sa vo februári stabilizovala na úrovni 2,4 %
Jadrový index spotrebiteľských cien (CPI), ktorý nezahŕňa volatilné ceny energií a potravín, vo februári medziročne vzrástol o 2,5 %.
Autor TASR
Washington 11. marca (TASR) - Inflácia v Spojených štátoch sa vo februári stabilizovala. Index spotrebiteľských cien (CPI) medziročne stúpol o 2,4 %, čo bola rovnaká miera rastu ako v januári. Index sa stabilizoval aj v medzimesačnom porovnaní, a to na úrovni 0,3 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa v stredu odvolala na federálne ministerstvo práce.
Jadrový index spotrebiteľských cien (CPI), ktorý nezahŕňa volatilné ceny energií a potravín, vo februári medziročne vzrástol o 2,5 %. Ceny energií sa vo februári medzimesačne zvýšili o 0,6 % po januárovom poklese o 1,5 %. Cenové šoky na globálnych trhoch s ropou spôsobené útokom Spojených štátov a Izraela na Irán sa vo februárových číslach nepremietli, keďže vojna sa začala v posledný deň mesiaca.
