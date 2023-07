Buckinghamský palác: Inflácia zasiahla kráľovské financie

Londýn 1. júla (TASR) - Vysoká miera inflácie v Spojenom kráľovstve zasiahla aj financie kráľovskej rodiny a zvýšila jej výdavky. Oznámil to tento týždeň Buckinghamský palác, podľa ktorého kráľ Karol III. preto nariadil znížiť teplotu kúrenia v kráľovských rezidenciách, čo pomáha tiež zredukovať emisie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa výročnej správy Sovereign Grant, ktorá podrobne uvádza výdavky a príjmy kráľovskej rodiny financované daňovými poplatníkmi, panovník nariadil znížiť teplotu v miestnostiach na 19 stupňov Celzia, aby sa zredukovali emisie skleníkových plynov v súlade s jeho dlhodobou environmentálnou kampaňou.



Michael Stevens, kráľovský pokladník, v tejto súvislosti pripomenul, že vykazované obdobie sa vzťahuje na rok, v ktorom v dôsledku inflačných tlakov došlo k výraznému zvýšeniu cien mnohých tovarov a služieb, najmä nákladov na energie.



Uplynulý rok bol pre kráľovskú rodinu jedným z najrušnejších za celé generácie. V júni sa oslavovalo 70. výročie panovania kráľovnej Alžbety II., nasledovala jej smrť v septembri a korunovácia kráľa Karola v máji 2023.



V správe sa uvádza, že kráľovská rodina minula 1,6 milióna libier (1,85 milióna eur) na pohreb kráľovnej a súvisiace udalosti. Britská vláda v máji informovala, že celkové náklady na korunováciu sa odhadujú na 162 miliónov GBP, čo zahŕňa aj náklady na políciu a bezpečnosť.



Kráľovské výdavky vzrástli vlani o 5 % na 107,5 milióna GBP, pričom výrazne stúpli náklady na zamestnancov, zatiaľ čo príjmy z portfólia nehnuteľností patriacich monarchii zostali na úrovni 86,3 milióna GBP a ďalšie príjmy mierne klesli na 9,8 milióna GBP.



Emisie z plynu a vykurovania kráľovských nehnuteľností sa znížili o 19 %, čo bolo čiastočne spôsobené tým, že kráľ nechal stiahnuť teplotu na termostatoch a emisie z cestovania klesli o 43 %.



Kritici kráľovskej rodiny však tvrdia, že monarchia stála oveľa viac, ako sa uvádza v správe. Podľa nich kráľov syn a následník trónu princ William, ktorý dostal 6 miliónov GBP zo zdedeného vojvodstva Cornwall, by mal zverejniť všetky podrobnosti o svojich ročných účtovných závierkach.



"Kráľovská rodina tají svoje skutočné náklady, ktoré sme vypočítali minimálne na 345 miliónov GBP. To je dosť na zaplatenie 13.000 nových sestier alebo učiteľov," povedal Graham Smith, generálny riaditeľ kampane Group Republic.



(1 EUR = 0,8642 GBP)