Inflácia znižuje dopyt po hračkách, Mattel vykázal pokles zisku

El Segundo 9. februára (TASR) - Americký hračkársky koncern Mattel zaznamenal vo 4. štvrťroku prepad zisku o vyše 90 %, keď inflácia a neistota výrazne zredukovali dopyt po viacerých značkách hračiek, najmä však v segmente pre najmenšie deti. Spoločnosť zároveň zaostala za očakávaniami trhov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Čistý zisk výrobcu bábik Barbie či áut značky Hot Wheels dosiahol za 4. kvartál 16,1 milióna USD (14,95 milióna eur), čo na akciu predstavuje 0,04 USD. Na porovnanie, v rovnakom období predchádzajúceho roka zaznamenala firma zisk 225,8 milióna USD (0,63 USD/akcia).



Bez započítania jednorazových položiek oznámila firma Mattel zisk na akciu 0,18 USD. Výrazne tak zaostala za očakávaniami ekonómov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 0,29 USD.



Tržby vo 4. štvrťroku dosiahli 1,40 miliardy USD. V porovnaní so 4. kvartálom predchádzajúceho roka tak klesli o 21,8 %.



Výsledky firmy výrazne ovplyvnil pokles dopytu spotrebiteľov po hračkách po tom, ako sa skončilo obdobie pandémie a s ním spojené obmedzenia. Navyše, záujem ovplyvnil aj nástup vysokej inflácie. Dopyt klesol najmä v segmente pre najmenšie deti Fisher-Price. Ako spoločnosť uviedla, dopyt zaznamenal prudký pokles najmä v októbri a novembri.



Z tohto dôvodu firma očakáva tento rok horšie výsledky v oblasti upraveného zisku než analytici. Počíta s tým, že výdavky na hračky Fisher-Price či bábiky Barbie budú naďalej slabšie. Mattel predpokladá, že upravený zisk na akciu dosiahne tento rok od 1,10 do 1,20 USD. Analytici počítajú so ziskom na úrovni v priemere 1,66 USD/akcia.



(1 EUR = 1,0771 USD)