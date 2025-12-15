< sekcia Ekonomika
Inflácia zostala v novembri 2025 na úrovni 3,7 %
Spolu za jedenásť mesiacov roku 2025 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 4 %.
Bratislava 15. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v novembri 2025 medzimesačne zvýšili o 0,3 %, čo bolo viac ako v predošlých troch mesiacoch. Referenčná medziročná inflácia dosiahla 3,7 %, čo bola podobne ako v apríli a októbri najnižšia hodnota v tomto roku. Spolu za jedenásť mesiacov roku 2025 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Spotrebiteľské ceny v novembri medzimesačne vzrástli v 7 odboroch z celkovo 12 odborov (výdavkových skupín domácností) v rozmedzí od 0,1 % za rozličné tovary a služby do 1,7 % za dopravu. Súčasne v troch odboroch ceny klesli, a to pri potravinách s nealko nápojmi, ďalej pri alkoholických nápojoch s tabakom a tiež pri nábytku s bytovým vybavením. Nezmenené v porovnaní s októbrom zostali ceny pôšt a spojov a tiež vzdelávania.
Najväčší vplyv na medzimesačnú úroveň inflácie malo zvýšenie cien v odbore bývanie a energie (+0,5 %), ktorý zastrešuje tovary a služby s najvyšším podielom vo výdavkoch domácností na Slovensku. Ceny vzrástli najmä za skutočné nájomné za bývanie (+2,5 %) či dodávku vody (+7,6 %). Naopak, ceny imputovaného nájomného medzimesačne klesli (-0,1 %).
Pozitívny vplyv malo medzimesačné mierne zlacnenie potravín (-0,1 %) a výraznejšie zlacnenie nealko nápojov (-0,7 %). Potraviny s nealkoholickými nápojmi sú druhou najväčšou položkou v štruktúre výdavkov slovenských domácností. Ceny potravín počas jedenásteho mesiaca klesli v priemere o 0,1 %, pričom zlacnelo až 5 z 9 potravinových skupín tovarov.
Inflácia, teda rast cien v medziročnom porovnaní, dosiahla v novembri úroveň 3,7 %. Ceny v porovnaní s novembrom 2024 boli vyššie vo všetkých 12 odboroch (výdavkových skupinách domácností), a to v rozpätí od 0,9 % v odbore potraviny a nealko nápoje po 9 % v odbore reštaurácie a hotely.
Celkovo bola inflácia ovplyvnená podobne ako už niekoľko mesiacov medziročne vyššími cenami najmä v troch štruktúrach spotrebného koša - v odbore reštaurácie a hotely (v novembri +9,0 %) v odbore rozličné tovary a služby (+7,1 %), a tiež v odbore rekreácia a kultúra (+5,4 %). Rast podporil aj odbor doprava (+4,4 %) s druhou najvyššou mesačnou hodnotou rastu v tomto roku. Za vyššie ceny ako pred rokom sa predávali najmä pohonné látky aj letenky.
Pozitívne prekvapil november pri vývoji cien potravín. Ich ceny boli aktuálne medziročne mierne nižšie až o 0,7 %, zlacnenie na medziročnej báze bolo naposledy evidované pred viac ako piatimi rokmi, a to v máji 2021.
Pri novembrovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 3,7 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 2,9 % a čistá inflácia hodnotu 3,6 %.
Ako ďalej informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,2 % a čistá inflácia 0,3 %.
Jadrová inflácia dosiahla v novembri hodnotu 2,9 % a čistá inflácia 3,6 %
