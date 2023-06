Inflácia zvyšuje záujem o investovanie

Bratislava 26. júna (OTS) - Investovať či neinvestovať v čase inflácie? Pre 41 % Slovákov je práve investovanie najlepšou ochranou úspor pred infláciou. Až 64 % pravidelne mesačne investuje sumu do 100 eur. Rovnaký počet (64 %) ľudí investovanie zvažuje v najbližšom čase, každý druhý (52 %) plánuje investovanie do nehnuteľností. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu AKO INVESTUJÚ SLOVÁCI 2023 investičnej platformy Invest in Slovakia v spolupráci s agentúrou Ipsos*.Náročná ekonomická situácia núti ľudí hľadať alternatívne, nové spôsoby zhodnocovania svojich úspor. Najsilnejším dôvodom investovania je až pre 67 % ľudí nízke zhodnotenie peňazí na účtoch v banke. Druhým najsilnejším dôvodom (57 %) je zabezpečenie sa na dôchodok.prezrádza. To je napríklad výhoda investičného crowdfundingu oproti realitným fondom, kde investor vkladá peniaze do pevne daného portfólia rôznych projektov.Hoci záujem o investovanie u nás rastie a Slováci sa považujú za zdatných vo svete financií (71 % opýtaných považuje svoje znalosti o svete financií za dostačujúce), podľa NBS majú ľudia v bankách približne 43 miliárd eur. Z toho je až 60 % uložených na účtoch, kde ich znehodnocuje inflácia.Slovákov od investovania podľa prieskumu najviac odrádza strach zo straty (40 %), nehnuteľnosti však považujú za najmenej rizikové investície (54 %). Podľa O. Cirbusa špeciálne pri investičnom crowdfundingu do nehnuteľnosti patrí riziko straty k najnižším: „Vzhľadom na priemernú výšku inflácie za rok 2022 a priemerné zhodnotenie investícií našich investorov na platforme Invest in Slovakia sa nám podarilo vo všetkých projektoch ochrániť investície našich investorov pred infláciou a v niektorých prípadoch aj zhodnotiť. Realitný investičný crowdfunding je jedno z mála odvetví, ktoré najlepšie odolávajú inflačným tlakom. Navyše investície sú zaistené nehnuteľným majetkom z konkrétneho investičného projektu.“Dôvodom úspechu je aj prísne riadenie rizík a posúdenie nielen projektov, ale aj samotných developerov tímom odborníkov platformy Invest in Slovakia z pohľadu právneho, stavebno-inžinierskeho i finančného due diligence.Priemerná výška investície investorov na platforme Invest in Slovakia je 2 000 eur, čo v prípade realitného projektu v objeme 200 000 eur predstavuje 100 investorov. Výnosy sa pohybujú v priemere na úrovni 12,5 % p. a. v závislosti od projektu. Doteraz sa cez Invest in Slovakia preinvestovalo vyše desať miliónov eur a investori získali výnosy v objeme dva milióny eur.Investičný crowdfunding v súčasnosti dosahuje hodnotu 14 miliárd eur celosvetovo . Do roku 2030 sa predpokladá jeho rast na viac ako 200 miliárd eur.