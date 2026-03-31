Inflácia v eurozóne sa v marci zvýšila na 2,5 %
Prispel k tomu najmä rast cien energií a služieb. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Autor TASR
Luxemburg 31. marca (TASR) - Medziročná inflácia v eurozóne sa v marci zrýchlila na 2,5 % z februárovej úrovne 1,7 %. Prispel k tomu najmä rast cien energií a služieb. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Ceny energií sa medziročne zvýšili o 4,9 % po februárovom poklese o 3,1 %. Ceny v odvetví služieb spomalili rast na 3,2 % z úrovne 3,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Ceny v segmente potravín, alkoholu a tabaku oproti marcu 2025 stúpli o 2,4 % po tom, čo sa vo februári zvýšili o 2,5 %. Priemyselné tovary medziročne zdraželi o 0,5 % po zvýšení ich cien o 0,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
Slovenská medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v marci podľa predbežného odhadu spomalila na 3,7 % z februárovej úrovne 4 %.
Ceny energií sa medziročne zvýšili o 4,9 % po februárovom poklese o 3,1 %. Ceny v odvetví služieb spomalili rast na 3,2 % z úrovne 3,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Ceny v segmente potravín, alkoholu a tabaku oproti marcu 2025 stúpli o 2,4 % po tom, čo sa vo februári zvýšili o 2,5 %. Priemyselné tovary medziročne zdraželi o 0,5 % po zvýšení ich cien o 0,7 % v predchádzajúcom mesiaci.
Slovenská medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, sa v marci podľa predbežného odhadu spomalila na 3,7 % z februárovej úrovne 4 %.