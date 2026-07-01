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Inflácia v eurozóne v júni klesla na 2,8 %
Slovenské spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s priemerom za celú eurozónu v júni medziročne zvýšili výraznejšie, a to o 3,5 %. Tempo ich rastu sa spomalilo po májovom posilnení o 4 %.
Autor TASR,aktualizované
Luxemburg 1. júla (TASR) - Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v júni znížila. Dosiahla úroveň 2,8 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci spotrebiteľské ceny vzrástli o 3,2 %. Uviedol to v v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat vo svojom rýchlom odhade.
Najviac v máji k spomaleniu celkovej inflácie prispelo miernejšie zdraženie energií. Ich ceny sa medziročne zvýšili o 8,7 % po tom, ako v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka posilnili o 10,8 %. Zmiernilo sa aj medziročné tempo rastu cien služieb, a to na 3,2 % z májových 3,5 %, a tempo rastu potravín, alkoholu a tabaku na 1,6 % z 1,9 %. Rast cien priemyselných tovarov sa stabilizoval na májovej úrovni 0,9 %.
Slovenské spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s priemerom za celú eurozónu v júni medziročne zvýšili výraznejšie, a to o 3,5 %. Tempo ich rastu sa spomalilo po májovom posilnení o 4 %.
Najvýraznejšie v máji podľa rýchleho odhadu Eurostatu medziročne stúpli spotrebiteľské ceny v Litve (5,5 %), Bulharsku (5,3 %) a Chorvátsku (4,2 %).
Najviac v máji k spomaleniu celkovej inflácie prispelo miernejšie zdraženie energií. Ich ceny sa medziročne zvýšili o 8,7 % po tom, ako v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka posilnili o 10,8 %. Zmiernilo sa aj medziročné tempo rastu cien služieb, a to na 3,2 % z májových 3,5 %, a tempo rastu potravín, alkoholu a tabaku na 1,6 % z 1,9 %. Rast cien priemyselných tovarov sa stabilizoval na májovej úrovni 0,9 %.
Slovenské spotrebiteľské ceny sa v porovnaní s priemerom za celú eurozónu v júni medziročne zvýšili výraznejšie, a to o 3,5 %. Tempo ich rastu sa spomalilo po májovom posilnení o 4 %.
Najvýraznejšie v máji podľa rýchleho odhadu Eurostatu medziročne stúpli spotrebiteľské ceny v Litve (5,5 %), Bulharsku (5,3 %) a Chorvátsku (4,2 %).