Inflácia v USA zaznamenala v júli výrazné zmiernenie

Washington 26. augusta (TASR) - Inflácia v USA zaznamenala minulý mesiac výrazné zmiernenie, čo zvyšuje nádej, že prudký rast cien by už mohol dosiahnuť svoj strop. Poukázali na to najnovšie údaje, ktoré v piatok zverejnilo americké ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Ako uviedlo ministerstvo obchodu, index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), čo je ukazovateľ inflácie, ktorý uprednostňuje americká centrálna banka (Fed), vzrástol v júli medziročne o 6,3 %. Na porovnanie, v júni index vzrástol o 6,8 %, čo predstavovalo najvyššie tempo rastu od začiatku roka 1982.



K zmierneniu prispel vývoj v cenách energií. Tie po júnovom raste zaznamenali v júli pokles.



Spomalenie rastu zaznamenal aj jadrový PCE, ktorý nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín. Ten sa v júli zvýšil medziročne o 4,6 %, zatiaľ čo v júni vzrástol o 4,8 %. To by mohlo signalizovať, že inflačné tlaky sa začínajú zmierňovať.



V medzimesačnom porovnaní PCE klesol o 0,1 %, zatiaľ čo v júni vzrástol o 1 %. Po očistení o ceny energií a potravín sa jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu v júli oproti júnu o 0,1 % zvýšil, dodalo americké ministerstvo obchodu. V júni jadrový index vzrástol o 0,6 %.