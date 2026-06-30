< sekcia Ekonomika
Inflačné obavy ECB pretrvávajú napriek poklesu cien ropy
ECB na ostatnom zasadnutí 11. júna zvýšila úrokové sadzby, prvýkrát za takmer tri roky. Zvýšila ich o 25 bázických bodov, čo kľúčovú depozitnú sadzbu posunulo na 2,25 %.
Autor TASR
Sintra 30. júna (TASR) - Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) privítali pokles cien ropy, varovali však, že náklady na energie sú stále vysoké a šok spôsobený konfliktom na Blízkom východe bude ešte nejaký čas trvať. Informovala o tom agentúra Reuters.
ECB na ostatnom zasadnutí 11. júna zvýšila úrokové sadzby, prvýkrát za takmer tri roky. Zvýšila ich o 25 bázických bodov, čo kľúčovú depozitnú sadzbu posunulo na 2,25 %. Predstavitelia banky teraz diskutujú, či by nebolo vhodné pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, napriek tomu, že očakávania dohody o ukončení konfliktu na Blízkom východe medzi USA a Iránom tlačia ceny ropy nadol.
Za pokračovanie sprísňovania menovej politiky sa vyslovila napríklad členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. Šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel zasa pripustil, že ceny energií klesajú rýchlejšie, než ECB očakávala, zároveň však podobne ako hlavný ekonóm ECB Philip Lane upozornil, že naďalej obmedzená ponuka a potreba doplniť odčerpané ropné zásoby môžu držať ceny nejaký čas na relatívne vysokej úrovni.
„Šok spôsobený prudkým rastom cien energií v dôsledku konfliktu na Blízkom východe ešte nepominul. Očakávam preto, že inflácia sa bude držať výrazne nad naším (inflačným) cieľom,“ povedal Nagel v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNBC. Aj finančné trhy očakávajú, že ECB bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, pričom pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb na júlovom zasadnutí stanovili na 33 %.
ECB na ostatnom zasadnutí 11. júna zvýšila úrokové sadzby, prvýkrát za takmer tri roky. Zvýšila ich o 25 bázických bodov, čo kľúčovú depozitnú sadzbu posunulo na 2,25 %. Predstavitelia banky teraz diskutujú, či by nebolo vhodné pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, napriek tomu, že očakávania dohody o ukončení konfliktu na Blízkom východe medzi USA a Iránom tlačia ceny ropy nadol.
Za pokračovanie sprísňovania menovej politiky sa vyslovila napríklad členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabelová. Šéf nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel zasa pripustil, že ceny energií klesajú rýchlejšie, než ECB očakávala, zároveň však podobne ako hlavný ekonóm ECB Philip Lane upozornil, že naďalej obmedzená ponuka a potreba doplniť odčerpané ropné zásoby môžu držať ceny nejaký čas na relatívne vysokej úrovni.
„Šok spôsobený prudkým rastom cien energií v dôsledku konfliktu na Blízkom východe ešte nepominul. Očakávam preto, že inflácia sa bude držať výrazne nad naším (inflačným) cieľom,“ povedal Nagel v rozhovore pre spravodajskú televíziu CNBC. Aj finančné trhy očakávajú, že ECB bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, pričom pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb na júlovom zasadnutí stanovili na 33 %.