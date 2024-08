Inflačné očakávania domácností v USA sa v júli takmer nezmenili

New York 12. augusta (TASR) - Inflačné očakávania amerických spotrebiteľov sa v júli takmer nezmenili. Ukázal to v pondelok prieskum newyorskej centrálnej banky Fed. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Bloomberg.



Podľa prieskumu domácností v USA sa domnievajú, že inflácia zostane v priebehu budúceho roka zvýšená, no v niekoľkých nasledujúcich rokov klesne.



Konkrétne, ročné inflačné očakávania spotrebiteľov v USA zostali v júli stabilné na júnovej úrovni 3 %, podobne ako päťročné inflačné očakávania, ktoré sa tiež nezmenili a stagnovali na úrovni 2,8 %. Zároveň, trojročné inflačné očakávania klesli o 0,6 percentuálneho bodu na 2,3 %.



Pokiaľ ide o trh práce, respondenti v prieskume predpovedali pomalší rast zárobkov a viac ťažkostí pri hľadaní nového zamestnania. Konkrétne medián medziročného odhadovaného rastu zárobkov sa znížil o 0,3 percentuálneho bodu na 2,7 %.