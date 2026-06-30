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Inflačné očakávania nemeckých firiem sa v júni zmiernili
Index cenových očakávaní meria percentuálny podiel spoločností, ktoré plánujú v najbližších mesiacoch zvýšiť ceny, v pomere k tým, ktoré ich plánujú znížiť.
Autor TASR
Mníchov 30. júna (TASR) - Podiel nemeckých spoločností, ktoré v najbližších mesiacoch plánujú zvyšovať svoje ceny, klesol už druhý mesiac po sebe. Index inflačných očakávaní, ktorý zostavuje ekonomický inštitút Ifo, klesol v júni na 26,4 bodu z májovej úrovne 30 bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Hlavná vlna zvyšovania cien už pominula, uviedol v utorok Timo Wollmershäuser, vedúci prieskumov v inštitúte Ifo. „Zdá sa, že pokles cien energií, podporovaný vyhliadkami na mier na Blízkom východe, zvýšil dôveru nemeckých spoločností vo vzťahu k hospodárskej situácii,“ dodal, pričom upozornil, že výrobné a spotrebiteľské ceny budú v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne ďalej rásť. Od marca tohto roka sa index cenových očakávaní pohybuje výrazne nad priemernou hodnotou 18,3 bodu za roky 2023 až 2025.
Index cenových očakávaní meria percentuálny podiel spoločností, ktoré plánujú v najbližších mesiacoch zvýšiť ceny, v pomere k tým, ktoré ich plánujú znížiť. Inštitút Ifo v prieskume nezisťuje, o koľko plánujú podniky ceny zvýšiť, resp. znížiť.
Hlavná vlna zvyšovania cien už pominula, uviedol v utorok Timo Wollmershäuser, vedúci prieskumov v inštitúte Ifo. „Zdá sa, že pokles cien energií, podporovaný vyhliadkami na mier na Blízkom východe, zvýšil dôveru nemeckých spoločností vo vzťahu k hospodárskej situácii,“ dodal, pričom upozornil, že výrobné a spotrebiteľské ceny budú v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne ďalej rásť. Od marca tohto roka sa index cenových očakávaní pohybuje výrazne nad priemernou hodnotou 18,3 bodu za roky 2023 až 2025.
Index cenových očakávaní meria percentuálny podiel spoločností, ktoré plánujú v najbližších mesiacoch zvýšiť ceny, v pomere k tým, ktoré ich plánujú znížiť. Inštitút Ifo v prieskume nezisťuje, o koľko plánujú podniky ceny zvýšiť, resp. znížiť.