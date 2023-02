Inflačné očakávania spotrebiteľov v USA sú stabilné na úrovni 5 %

New York 13. februára (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v USA sa v januári nezmenili a zostali na decembrovej úrovni. To znamená, že Američania v januári naďalej očakávali vysoké inflačné tlaky v blízkej budúcnosti a miernejšie v dlhom časovom horizonte. Znížili pritom svoje očakávania budúcich príjmov. Ukázal to prieskum newyorskej centrálnej banky Fed. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Podľa prieskumu medián očakávaní spotrebiteľov, ktorý sa týka ročného výhľadu inflácie, zostal v januári 2023 nezmenený na úrovni 5 %, ktorá je najnižšia od konca roka 2021.



Prieskum ďalej odhalil, že očakávania spotrebiteľov v prípade rastu cien domov klesli o 0,2 percentuálneho bodu na 1,1 %, čo je druhá najnižšia úroveň od mája 2020, ale zvýšili sa v prípade plynu (o 1 percentuálny bod na 5,1 %), potravín (1,4 percentuálneho bodu na 9 %) a vysokoškolského vzdelávania (0,1 percentuálneho bodu na 9,3 %).



Medián očakávanej zmeny nákladov na nájomné a zdravotnú starostlivosť zostal nezmenený na úrovni 9,6 %, respektíve 9,7 %. Aj výhľad rastu platov zostal stabilný na úrovni 3 %, zatiaľ čo očakávania nezamestnanosti sa zvýšili o 0,4 percentuálneho bodu na 41,2 %.



Očakávania týkajúce sa príjmov domácností klesli o 1,3 percentuálneho bodu na 3,3 %, čo je najväčší pokles v takmer desaťročnej histórii série. Zároveň, inflačné očakávania v horizonte 3 rokov sa znížili o 0,2 percentuálneho bodu na 2,7 % a v horizonte 5 rokov vzrástli o 0,1 percentuálneho bodu na 2,5 %.



Predstavitelia Fedu týmto údajom venujú veľkú pozornosť, pretože im ukazujú, ako sa domácnosti pozerajú na infláciu, a kam bude podľa nich smerovať. To ovplyvňuje ich výdavky a tie sú kľúčovým motorom ekonomiky. Predpokladaný budúci vývoj inflácie sa stále drží výrazne nad 2-percentným cieľom americkej centrálnej banky, ktorá zvyšuje úrokové sadzby, aby skrotila infláciu.



V decembri klesla medziročná miera inflácie v Spojených štátoch na 6,5 % zo 7,1 % v novembri, stále sa však pohybuje vysoko nad cieľovou úrovňou 2 %.