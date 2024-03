Inflačné očakávania spotrebiteľov v USA boli vo februári stabilné

Washington 11. marca (TASR) - Spotrebitelia v USA čoraz viac pochybujú, že Federálny rezervný systém (Fed) môže v dohľadnej dobe dosiahnuť svoje inflačné ciele. Ukázal to v pondelok prieskum newyorskej centrálnej banky Fed. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.



Prieskum odhalil, že zatiaľ čo medián očakávaní spotrebiteľov v USA v súvislosti s ročným výhľadom inflácie zostal vo februári 2024 stabilný na úrovni 3 % rovnako ako v predchádzajúcich dvoch mesiacoch, v prípade dlhodobejšieho výhľadu to tak nebolo.



Medián inflačných očakávaní v horizonte troch rokov sa totiž vo februári 2024 zvýšil na 2,7 % z 2,4 % a päťročné očakávania vzrástli na 2,9 % z 2,5 %. A zároveň medián medziročného očakávaného rastu príjmov sa nezmenil a zostal na úrovni 2,8 %.



Inflačné očakávania sú kľúčovým ukazovateľom, ktorý predstavitelia Fedu pozorne sledujú a ovplyvňujú ich rozhodnutia o úrokových sadzbách.



Všetky tri ukazovatele sa pritom držia na cieľoch Fedu na úrovni 2 %. To naznačuje, že centrálna banka bude možno musieť ponechať vyššie úrokové sadzby dlhšie, ako trhy odhadovali.



Prieskum ukázal, že spotrebitelia očakávajú mierny nárast cien plynu v priebehu roka o 0,1 percentuálneho bodu na 4,3 %, zatiaľ čo ročné inflačné očakávania zostali nezmenené v prípade cien potravín, a to na úrovni 4,9 % aj domov na úrovni 3 %.



Na druhej strane klesli očakávania spotrebiteľov v prípade tempa rastu cien lekárskej starostlivosti, a to o 1,8 percentuálneho bodu na 6,8 %, čo je najnižšia hodnota od septembra 2020 aj vysokoškolského štúdia (-0,1 percentuálneho bodu na 5,8 %) a nájomného (-0,3 percentuálneho bodu na 6,1 %, najnižšie od decembra 2020).