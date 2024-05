Frankfurt nad Mohanom 28. mája (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa v apríli zmiernili. Uviedla to Európska centrálna banka (ECB), ktorá v utorok uverejnila výsledky prieskumu najnovších spotrebiteľských očakávaní. Nové údaje zverejnila približne týždeň pred svojím zasadnutím, na ktorom by podľa vyjadrení mnohých jej predstaviteľov mala pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Inflačné očakávania spotrebiteľov na najbližších 12 mesiacov sa v apríli zmiernili na 2,9 %, zatiaľ čo minulý mesiac predstavovali 3 %. Najnovšie inflačné očakávania spotrebiteľov tak zaznamenali najnižšiu úroveň od septembra 2021.



Navyše, aj v prípade vývoja inflácie v najbližších troch rokoch spotrebitelia v eurozóne svoj odhad zmiernili, aj keď naďalej predpokladajú, že sa udrží nad dvojpercentným inflačným cieľom. Inflačné očakávania stanovili na 2,4 %, zatiaľ čo pôvodne ich uvádzali na úrovni 2,5 %.



Miera inflácie v eurozóne sa za posledný rok výrazne zmiernila a v apríli dosiahla 2,4 %. ECB očakáva, že na tejto úrovni sa bude pohybovať aj po zvyšok roka a na úroveň inflačného cieľa by sa mohla dostať v roku 2025.



ECB dodala, že inflačné očakávania sa čiastočne líšia v závislosti od vekovej skupiny spotrebiteľov. "Mladší respondenti naďalej prezentujú nižšie inflačné očakávania než starší respondenti, aj keď postupne sa ich očakávania zbližujú," uviedla ECB v správe.



Príjmové očakávania sa v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom nezmenili a spotrebitelia sú zároveň menej pesimistickí, čo sa týka ekonomického vývoja. V predchádzajúcom prieskume predpokladali na budúci rok pokles ekonomiky o 0,8 %, zatiaľ čo mesiac predtým odhadovali, že pokles dosiahne 1,1 %. Okrem toho uviedli, že očakávajú mierny rast nezamestnanosti, celkový trh práce by sa však mal udržať na stabilnej úrovni.