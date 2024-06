Frankfurt nad Mohanom 28. júna (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa naďalej zmierňujú. Po apríli sa zmiernili aj v máji, navyše spotrebitelia sú optimistickejší, čo sa týka vývoja nezamestnanosti, napriek tomu, že naďalej počítajú s poklesom ekonomiky. Poukázali na to výsledky najnovšieho prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Od roku 2022, keď dosiahla dvojciferné hodnoty, zaznamenala inflácia v eurozóne výrazné spomalenie, pričom za máj predstavovala 2,6 %. Stále je však nad inflačným cieľom ECB, ktorý banka stanovila na 2 %, a očakáva sa, že do konca roka sa bude pohybovať okolo 2,5 %. Na úroveň inflačného cieľa by sa mala dostať ku koncu budúceho roka.



Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne tomu nie sú veľmi vzdialené. Na najbližších 12 mesiacov klesli na 2,8 % z aprílového odhadu na úrovni 2,9 %. Zmiernili sa aj očakávania vývoja inflácie na najbližšie tri roky, a to z 2,4 % v apríli na 2,3 %.



Čo sa týka vývoja ekonomiky v nasledujúcich 12 mesiacoch, očakávania spotrebiteľov sa nemenili. Naďalej počítajú s poklesom ekonomiky eurozóny o 0,8 %. Zmiernili sa však očakávania v oblasti nezamestnanosti. Pôvodne počítali s mierou nezamestnanosti na úrovni 10,9 %, teraz očakávajú, že dosiahne 10,7 %.