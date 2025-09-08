< sekcia Ekonomika
Inflačné očakávania spotrebiteľov v USA v auguste vzrástli
Na prieskume sa zúčastnilo približne 1300 domácností a uskutočnil sa od 1. do 31. augusta.
Autor TASR
New York 8. septembra (TASR) - Očakávania amerických spotrebiteľov v súvislosti s vývojom inflácie sa v auguste zvýšili, zatiaľ čo ich nádeje na nájdenie práce klesli na rekordné minimum. Ukázal to v pondelok prieskum newyorskej centrálnej banky Fed. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Z prieskumu spotrebiteľských očakávaní (SCE) vyplýva, že ročný výhľad inflácie v auguste 2025 vzrástol na 3,2 %, čo je najviac za tri mesiace, z 3,1 % v júli.
Ale inflačné očakávania v horizonte troch rokov sa nezmenili a zostali na júlovej úrovni 3 %. Podobne aj päťročné inflačné očakávania stagnovali na úrovni 2,9 %.
Prieskum newyorského Fedu odhalil tiež, že očakávania domácností v oblasti nezamestnanosti a straty zamestnania sa zhoršili. Priemerná vnímaná pravdepodobnosť nájdenia zamestnania v prípade straty súčasného zamestnania prudko klesla o 5,8 percentuálneho bodu na 44,9 %, čo je najnižšia hodnota od začiatku sledovania tohto ukazovateľa v júni 2013.
Očakávania nezamestnanosti, ktoré signalizujú pravdepodobnosť, že miera nezamestnanosti v USA bude o rok vyššia, vzrástli o 1,7 percentuálneho bodu na 39,1 %.
Pravdepodobnosť straty zamestnania v nasledujúcich 12 mesiacoch sa podľa prieskumu zvýšila o 0,1 percentuálneho bodu na 14,5 %.
A zároveň, očakávania domácností ohľadne rastu príjmov zostali druhý mesiac po sebe nezmenené na úrovni 2,9 %, zatiaľ čo v prípade rastu výdavkov sa mierne zvýšili o 0,1 bodu na 5 %.
Väčší podiel domácností označil svoju finančnú situáciu za horšiu a menší podiel domácností za lepšiu, zatiaľ čo očakávania týkajúce sa finančnej situácie v nasledujúcom roku boli vyrovnané, ukázal prieskum.
