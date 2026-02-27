< sekcia Ekonomika
Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne v januári mierne klesli
Spotrebitelia počítajú so zrýchlením rastu príjmov.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. februára (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa minulý mesiac mierne znížili. Spotrebitelia však zároveň počítajú so zrýchlením rastu príjmov. Vyplýva to z mesačného prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Inflácia v eurozóne sa počas väčšiny roka 2025 pohybovala okolo cieľa ECB na úrovni 2 %, no v januári sa dostala pod túto úroveň. V priebehu tohto roka by mala zostať nízka, keďže ceny energií klesli a dovoz, najmä z Číny, zostáva lacný.
Spotrebitelia v januári počítali v najbližšom roku s infláciou na úrovni 2,6 %, čo je menej ako 2,8 % v decembri. Očakávania rastu cien v horizonte 5 rokov sa znížili z 2,4 % na 2,3 %. Trojročné očakávania zostali na úrovni 2,6 %, ukázal prieskum ECB.
Keďže inflácia je do veľkej miery pod kontrolou, v rámci ECB sa už niekoľko mesiacov nediskutuje o zmene nastavenia menovej politiky. Niektorí jej predstavitelia sa dokonca obávajú, že inflácia môže byť v nasledujúcich rokoch príliš nízka.
Prieskum tiež ukázal, že spotrebitelia počítajú s rýchlejším rastom príjmov (+1,2 % po +1,1 % v decembri). Očakávania týkajúce sa expanzie ekonomiky zostali nezmenené. To signalizuje, že spotrebitelia veria odolnosti ekonomiky eurozóny.
Inflácia v eurozóne sa počas väčšiny roka 2025 pohybovala okolo cieľa ECB na úrovni 2 %, no v januári sa dostala pod túto úroveň. V priebehu tohto roka by mala zostať nízka, keďže ceny energií klesli a dovoz, najmä z Číny, zostáva lacný.
Spotrebitelia v januári počítali v najbližšom roku s infláciou na úrovni 2,6 %, čo je menej ako 2,8 % v decembri. Očakávania rastu cien v horizonte 5 rokov sa znížili z 2,4 % na 2,3 %. Trojročné očakávania zostali na úrovni 2,6 %, ukázal prieskum ECB.
Keďže inflácia je do veľkej miery pod kontrolou, v rámci ECB sa už niekoľko mesiacov nediskutuje o zmene nastavenia menovej politiky. Niektorí jej predstavitelia sa dokonca obávajú, že inflácia môže byť v nasledujúcich rokoch príliš nízka.
Prieskum tiež ukázal, že spotrebitelia počítajú s rýchlejším rastom príjmov (+1,2 % po +1,1 % v decembri). Očakávania týkajúce sa expanzie ekonomiky zostali nezmenené. To signalizuje, že spotrebitelia veria odolnosti ekonomiky eurozóny.