Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa znížili
Prieskum ukázal, že očakávania spotrebiteľov v prípade vývoja inflácie v eurozóne v nasledujúcich 12 mesiacoch sa vo februári znížili z januárových 2,6 % na 2,5 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 27. marca (TASR) - Krátkodobé a strednodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa minulý mesiac mierne znížili, odhady sa však podľa všetkého budú meniť, keďže tie februárové nepočítali s útokom Izraela a USA na Irán. Výsledky prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB) zverejnila agentúra Reuters.
Prieskum ukázal, že očakávania spotrebiteľov v prípade vývoja inflácie v eurozóne v nasledujúcich 12 mesiacoch sa vo februári znížili z januárových 2,6 % na 2,5 %. Rovnako sa vyvíjali trojročné inflačné očakávania. Aj tie klesli z 2,6 % na 2,5 %. Dlhodobé očakávania, teda očakávania inflácie na nasledujúcich päť rokov, sa nemenili a zotrvali na úrovni 2,3 %.
Problémom však je, že až 97 % odpovedí získala ECB pred útokom Izraela a USA na Irán 28. februára. To znamená, že očakávania za mesiac marec budú výrazne odlišné. Samotná ECB totiž od začiatku vojny v Iráne v reakcii na rastúce ceny energií výrazne zhoršila vlastné inflačné odhady a aj niekoľko iných prieskumov naznačilo, že očakávania spotrebiteľov sa medzičasom zhoršili.
