< sekcia Ekonomika
Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sú optimistické
V apríli sa miera inflácie v eurozóne zrýchlila na 3 %. To je výrazne nad strednodobým inflačným cieľom ECB stanoveným na 2 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 1. júna (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa v apríli do veľkej miery nemenili. To je pre menovú úniu dobrá správa a ešte lepšou sú v rámci celkových očakávaní tie strednodobé. Tie sa mierne priblížili k inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky (ECB). Vyplýva to z mesačného prieskumu ECB, ktorý banka zverejnila v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V apríli sa miera inflácie v eurozóne zrýchlila na 3 %. To je výrazne nad strednodobým inflačným cieľom ECB stanoveným na 2 %. Niektorí zástupcovia ECB dali najavo obavy, že inflačné očakávania spotrebiteľov sa začnú príliš vzďaľovať od uvedeného inflačného cieľa.
Ostatný prieskum ECB však naznačil omnoho pozitívnejší trend. Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov, čo znamená v najbližších 12 mesiacoch, zotrvali na stabilnej úrovni v porovnaní s prieskumom ECB za marec, teda na 4 %. Nemenili sa ani dlhodobé očakávania na obdobie piatich rokov, ktoré zotrvali na marcovej hodnote 2,4 %. Ešte lepšou správou sú údaje o strednodobých inflačných očakávaniach, teda na najbližšie tri roky. Tie klesli z marcovej úrovne 3 % na 2,9 %.
Výsledky prieskumu ECB však podľa všetkého nezmenia očakávania trhov, čo sa týka vývoja úrokových sadzieb v najbližšom období. Viacerí predstavitelia ECB totiž už dali najavo, že na júnovom zasadnutí by sa hlavná úroková sadzba mala posunúť nahor o 25 bázických bodov. Zasadnutie je naplánované na 11. júna.
Ekonómovia čakajú aj na najbližšie údaje štatistického úradu Eurostat o vývoji inflácie za mesiac máj. Tie Eurostat zverejní v utorok 2. júna. Ekonómovia odhadujú, že úrad zverejní zrýchlenie inflácie na 3,2 %.
V apríli sa miera inflácie v eurozóne zrýchlila na 3 %. To je výrazne nad strednodobým inflačným cieľom ECB stanoveným na 2 %. Niektorí zástupcovia ECB dali najavo obavy, že inflačné očakávania spotrebiteľov sa začnú príliš vzďaľovať od uvedeného inflačného cieľa.
Ostatný prieskum ECB však naznačil omnoho pozitívnejší trend. Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov, čo znamená v najbližších 12 mesiacoch, zotrvali na stabilnej úrovni v porovnaní s prieskumom ECB za marec, teda na 4 %. Nemenili sa ani dlhodobé očakávania na obdobie piatich rokov, ktoré zotrvali na marcovej hodnote 2,4 %. Ešte lepšou správou sú údaje o strednodobých inflačných očakávaniach, teda na najbližšie tri roky. Tie klesli z marcovej úrovne 3 % na 2,9 %.
Výsledky prieskumu ECB však podľa všetkého nezmenia očakávania trhov, čo sa týka vývoja úrokových sadzieb v najbližšom období. Viacerí predstavitelia ECB totiž už dali najavo, že na júnovom zasadnutí by sa hlavná úroková sadzba mala posunúť nahor o 25 bázických bodov. Zasadnutie je naplánované na 11. júna.
Ekonómovia čakajú aj na najbližšie údaje štatistického úradu Eurostat o vývoji inflácie za mesiac máj. Tie Eurostat zverejní v utorok 2. júna. Ekonómovia odhadujú, že úrad zverejní zrýchlenie inflácie na 3,2 %.