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Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa zmiernili
Vyplýva to z prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB).
Autor TASR,aktualizované
Frankfurt nad Mohanom 21. augusta (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne na najbližší rok až tri sa minulý mesiac zmiernili. Vyplýva to z prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB), ktorého výsledky zverejnila v piatok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v menovej únii, čiže na najbližších 12 mesiacov, dosiahli v júli 2,9 %. Júnový prieskum ECB ukázal, že vtedy boli na úrovni 3 %. V priebehu najbližších troch rokov spotrebitelia očakávajú infláciu 2,7 %, v júni predpokladali, že bude vo výške 2,8 %. Inflačné očakávania na najbližších päť rokov zostali na úrovni 2,4 %.
Silnejšie inflačné očakávania sú naďalej v rámci domácností s nižšími príjmami. Zároveň inflačné očakávania mladších spotrebiteľov sú slabšie v porovnaní so staršími respondentmi.
Pokiaľ ide o predpoklad rastu nominálnych príjmov v najbližšom roku, spotrebitelia v eurozóne celkovo odhadujú, že bude na úrovni 1 %. Predpokladaný rast výdavkov sa nezmenil a zostal na úrovni 3,6 %. Respondenti v eurozóne boli v júli menej pesimistickí v otázke ekonomickej aktivity. Index očakávanej aktivity sa v júli zlepšil na -1,2 bodu z júnových -1,4 bodu.
Mzdy v eurozóne v druhom kvartáli medziročne stúpli o 2,44 %. Ich rast sa spomalil po posilnení o 2,56 % v predchádzajúcom štvrťroku. Tempo rastu zostalo výrazne slabšie oproti roku 2024, keď ich zvyšovanie kulminovalo na úrovni 5,55 %. Ukázal to prieskum Európskej centrálnej banky (ECB), ktorého výsledky zverejnila v piatok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spomalenie rastu miezd je pre ECB určitou úľavou v čase, keď skúma, či by vyššie náklady na energie pre vojnu v Iráne mohli viesť k posilneniu inflácie. V júli sa inflácia v eurozóne zrýchlila na 2,9 %, pričom ECB ju chce udržiavať vo výške 2 %. Hospodársky rast v eurozóne, ktorý je väčší, ako sa očakávalo, zvyšuje tlak na tvorcov menovej politiky, aby zvážili ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.
ECB predpokladá, že rast miezd sa bude do úvodnej časti roku 2027 postupne zrýchľovať. Očakáva sa však, že tempo rastu bude podstatne miernejšie. Prezidentka ECB Christine Lagardová zdôraznila, že trendy posilňovania miezd zostávajú mierne, čo obmedzuje sekundárne inflačné účinky.
Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v menovej únii, čiže na najbližších 12 mesiacov, dosiahli v júli 2,9 %. Júnový prieskum ECB ukázal, že vtedy boli na úrovni 3 %. V priebehu najbližších troch rokov spotrebitelia očakávajú infláciu 2,7 %, v júni predpokladali, že bude vo výške 2,8 %. Inflačné očakávania na najbližších päť rokov zostali na úrovni 2,4 %.
Silnejšie inflačné očakávania sú naďalej v rámci domácností s nižšími príjmami. Zároveň inflačné očakávania mladších spotrebiteľov sú slabšie v porovnaní so staršími respondentmi.
Pokiaľ ide o predpoklad rastu nominálnych príjmov v najbližšom roku, spotrebitelia v eurozóne celkovo odhadujú, že bude na úrovni 1 %. Predpokladaný rast výdavkov sa nezmenil a zostal na úrovni 3,6 %. Respondenti v eurozóne boli v júli menej pesimistickí v otázke ekonomickej aktivity. Index očakávanej aktivity sa v júli zlepšil na -1,2 bodu z júnových -1,4 bodu.
Medziročný rast miezd v eurozóne sa v druhom kvartáli spomalil
Mzdy v eurozóne v druhom kvartáli medziročne stúpli o 2,44 %. Ich rast sa spomalil po posilnení o 2,56 % v predchádzajúcom štvrťroku. Tempo rastu zostalo výrazne slabšie oproti roku 2024, keď ich zvyšovanie kulminovalo na úrovni 5,55 %. Ukázal to prieskum Európskej centrálnej banky (ECB), ktorého výsledky zverejnila v piatok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Spomalenie rastu miezd je pre ECB určitou úľavou v čase, keď skúma, či by vyššie náklady na energie pre vojnu v Iráne mohli viesť k posilneniu inflácie. V júli sa inflácia v eurozóne zrýchlila na 2,9 %, pričom ECB ju chce udržiavať vo výške 2 %. Hospodársky rast v eurozóne, ktorý je väčší, ako sa očakávalo, zvyšuje tlak na tvorcov menovej politiky, aby zvážili ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.
ECB predpokladá, že rast miezd sa bude do úvodnej časti roku 2027 postupne zrýchľovať. Očakáva sa však, že tempo rastu bude podstatne miernejšie. Prezidentka ECB Christine Lagardová zdôraznila, že trendy posilňovania miezd zostávajú mierne, čo obmedzuje sekundárne inflačné účinky.