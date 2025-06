Inflačné očakávania v Británii vzrástli na takmer trojročné maximum

Londýn 26. júna (TASR) - Dlhodobé inflačné očakávania britských domácností sa v júni mierne zvýšili, aj mierny rast však znamená, že dosiahli najvyššiu úroveň za takmer tri roky. Naopak, krátkodobé inflačné očakávania zaznamenali mierny pokles. Poukázali na to tento týždeň zverejnené výsledky prieskumu Citi/YouGov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Inflačné očakávania na obdobie piatich až 10 rokov vzrástli v júni na 4,3 % z májovej hodnoty 4,2 %. Júnová úroveň inflačných očakávaní je tak najvyššia od septembra 2022. Inflačné očakávania na najbližších 12 mesiacov však klesli z májovej úrovne 4 % na 3,9 %.



Minulý týždeň britský štatistický úrad zverejnil údaje o vývoji inflácie za mesiac máj. Tie síce poukázali na spomalenie, inflácia je však stále vysoko nad inflačným cieľom centrálnej banky.



Medziročná miera inflácie v Británii dosiahla v máji 3,4 % oproti aprílovej hodnote 3,5 %. Inflačný cieľ Bank of England (BoE) je pritom stanovený na 2 %, navyše, podľa BoE sa do septembra rast spotrebiteľských cien zrýchli na 3,7 % a po zvyšok roka sa bude pohybovať okolo 3,5 %.