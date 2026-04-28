Inflačné očakávania v eurozóne sa v marci výrazne posilnili
V priebehu najbližších troch rokov spotrebitelia podľa marcového prieskumu očakávajú rast cien o 3 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 28. apríla (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa v marci podľa prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB) prudko zvýšili. Dôvodom je zdraženie energií pre vojnu v Iráne. Banka v utorok uviedla, že spotrebitelia v priebehu najbližšieho roka predpokladajú infláciu na úrovni 4 %. Vo februári pritom očakávali, že bude len vo výške 2,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
V priebehu najbližších troch rokov spotrebitelia podľa marcového prieskumu očakávajú rast cien o 3 %. Vo februári predpokladali ich zvýšenie len o 2,5 %. Posilnenie inflačných očakávaní dostáva ECB podľa analytikov do ťažkej pozície. Na jednej strane rastúce inflačné tlaky si žiadajú zvýšenie úrokových sadzieb, na druhej strane sa finančné podmienky zhoršili ešte pred akýmkoľvek krokom ECB. Trh preto predpokladá, že banka na svojom štvrtkovom zasadaní úrokové sadzby nezmení a bude čakať na ďalšie informácie o trvaní a rozsahu inflačného šoku vyvolaného zdražením energií.
Podľa analytikov centrálnu banku možno upokoja inflačné očakávania spotrebiteľov na najbližších päť rokov, ktoré sa posilnili len na 2,4 % z februárových 2,3 %. Okrem toho komerčné banky už urobili časť práce ECB tým, že sťažili získavanie úverov, a to predovšetkým pre firmy.
