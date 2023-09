Inflačné očakávania v USA sa v auguste zvýšili

New York 11. septembra (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v USA sa v auguste 2023 zvýšili. Ukázal to v pondelok prieskum newyorskej centrálnej banky Fed, ktorá sa snaží zvyšovaním úrokových sadzieb spomaliť rast spotrebiteľských cien. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a marketwatch.



Podľa prieskumu medián očakávaní spotrebiteľov v súvislosti s vývojom inflácie v USA v horizonte jedného roka vzrástol v auguste 2023 na 3,6 % z 3,5 % v predchádzajúcom mesiaci. Domácnosti pritom počítajú s medziročným rastom cien plynu o 0,4 percentuálneho bodu (p. b.) na 4,9 %, potravín (o 0,1 p. b. na 5,3 %), zdravotnej starostlivosti (o 0,8 p. b. na 9,2 %), vysokoškolského vzdelávania (o 0,2 p. b. na 8,2 %) a nájmu (o 0,2 percentuálneho bodu na 9,2 %).



Medián očakávaní rastu cien domov sa tiež zvýšil, a to o 0,3 percentuálneho bodu na 3,1 %, čo je najvyššia hodnota od júla 2022.



Prieskum zároveň ukázal, že zatiaľ čo inflačné očakávania v horizonte troch rokov sa v auguste znížili o 0,1 percentuálneho bodu na 2,8 %, v päťročnom horizonte sa zvýšili o 0,1 percentuálneho bodu na 3 %.



Tieto prieskumy sa začali v roku 2013. Inflačné očakávania sú kľúčovým ukazovateľom, ktorý predstavitelia centrálnej banky Fed pozorne sledujú.



Americká centrálna banka od marca minulého roka zvýšila úrokové sadzby celkovo 11-krát, aby zbrzdila infláciu a zabezpečila jej návrat k svojmu inflačnému cieľu na úrovni 2 %.