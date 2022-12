Inflačné očakávania v USA sú najnižšie od augusta 2021

New York 12. decembra (TASR) - Inflačné očakávania spotrebiteľov v USA v novembri klesli a na najnižšiu úroveň od augusta 2021. Ukázal to prieskum newyorskej centrálnej banky Fed, ktorý naznačuje, že americkí centrálni bankári vyhrávajú boj o spomalenie tempa rastu spotrebiteľských cien. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a Reuters.



Podľa prieskumu medián očakávaní spotrebiteľov týkajúci sa výhľadu inflácie o jeden rok klesol v novembri 2022 na 5,2 % z 5,9 % v októbri. Ide o rekordný medzimesačný pokles inflačných očakávaní a na najnižšiu úroveň od augusta 2021.



Prieskum ukázal tiež, že aj výhľad inflácie o tri roky sa znížil, a to na 3 % z októbrových 3,1 %, zatiaľ čo o päť rokov očakávajú spotrebitelia v USA infláciu na úrovni 2,3 % (2,4 % v predchádzajúcom mesiaci).



Prieskum newyorského Fedu sa začal v roku 2013. Inflačné očakávania sú kľúčovým ukazovateľom, ktorý predstavitelia Fedu pozorne sledujú. Americká centrálna banka agresívne zvyšovala úrokové sadzby, aby obmedzila cenové tlaky, ktoré sú najvyššie za štyri desaťročia.