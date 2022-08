Influencer Selassie: Deti treba pri internete varovať pred rizikami

Bratislava 23. augusta (TASR TV/OTS) - Vývoj technológií napreduje míľovými krokmi a zároveň sa znižuje aj vekový priemer ich používateľov. Dnes nie je nič nezvyčajné, že notebooky, tablety a telefóny používajú aj deti – v škole aj v súkromí. Ich používanie so sebou prináša rôzne riziká. Aj na tie sa zamerali workshopy, ktoré si pre 50 detí z Detskej univerzity pripravila spoločnosť Lenovo, ktorá je roky globálnym lídrom na trhu s počítačmi.„Je prirodzené, že ako výrobca hardvéru pociťujeme zodpovednosť za to, aby bolo používanie našich produktov bezpečné. Najmä ak sa dostáva do rúk deťom. Preto už pri dizajnovaní našich zariadení dbáme na bezpečnosť používateľa prostredníctvom rôznych bezpečnostných funkcií a prvkov. Cez počítače, tablety a smartfóny sa pripájame na internet, ktorý sa stáva naším paralelným svetom, no nielen na Slovensku, ale aj vo svete stále chýba osveta, ako sa v ňom pohybovať bezpečne. Aj preto sa v Lenovo roky venujeme vzdelávaciemu projektu, s ktorým chodíme do základných a materských škôl, aby sme deti naučili, ako bezpečne využívať moderné technológie,“ povedal Vladimír Varzaly, country manager spoločnosti Lenovo.S deťmi sa o skúsenosti s rôznymi nástrahami internetu podelil aj známy slovenský influencer a content creator Matej Slažanský alias Selassie. ,,Mne sa už tiež stalo, že mi hackli rôzne účty, preto dobre viem, že najdôležitejšie, ako sa ochrániť pred nástrahami internetu, je mať veľmi silné a rozdielne heslá, o ktoré sa netreba deliť s nikým. Bohužiaľ je stále veľa ľudí, ktorí nastavenie svojho hesla podceňujú. Dnes už našťastie existujú rôzne aplikácie, ktoré vedia heslá generovať a ukladať.“Jedným zo spôsobov, ktoré Lenovo vo vzdelávaní detí využíva, je aj zoznámenie detí s počítačmi ako takými. Počas interaktívneho workshopu si deti vyskúšali počítač rozobrať a znovu poskladať, pričom zistili, aké všetky súčasti obsahuje a na čo slúžia. Najprekvapivejšie boli pre ne zistenia, že hard disk je ľahký, ventilátor malý a výkonný alebo že batéria zaberá obrovskú časť vnútra. Medzi bezpečnostné prvky v počítačoch, ktoré v Lenovo počítačoch vidno už na prvý pohľad, patria napríklad čítačka na odtlačky prstov či krytka na kameru. Zoznámili sa však aj s inteligentnými funkciami, ktoré nie sú až také viditeľné – overenie identity infračervenou kamerou pri prihlásení, upozornenie, keď vám niekto nazerá cez plece alebo automatické uzamknutie počítača, keď sa od neho vzdialite.