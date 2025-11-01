< sekcia Ekonomika
Infocentrum Vodného diela Gabčíkovo prechádza do zimného režimu
Gabčíkovo 1. novembra (TASR) - Prevádzka Infocentra Vodného diela Gabčíkovo prechádza od novembra do zimného režimu. Návštevníci ho môžu navštíviť od utorka do soboty vždy v čase od 9.00 do 16.00 h. Zatvorené bude okrem nedele a pondelka aj počas štátnych sviatkov. TASR o tom informovali z kancelárie generálneho riaditeľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba (VV).
Návštevníci si môžu pozrieť expozíciu, ktorá približuje históriu, technológiu a význam vodného diela. Infocentrum ponúka interaktívne prvky, audiovizuálne prezentácie a exponáty, ktoré približujú princípy fungovania vodnej elektrárne, plavebných komôr či význam ochrany a hospodárenia s vodnými zdrojmi.
„Teší nás, že záujem verejnosti o naše infocentrum každoročne rastie. Tento rok sme privítali takmer 20.000 návštevníkov, čo je pre nás potvrdením, že téma vody a energetiky ľudí zaujíma a že Vodné dielo Gabčíkovo má svoje pevné miesto medzi technickými a turistickými atrakciami Slovenska,“ priblížil generálny riaditeľ VV Peter Molda.
Novinkou tohtoročnej sezóny boli aj plavby cez plavebné komory, ktoré návštevníkom umožnili zažiť vodné dielo z netradičného pohľadu - priamo z hladiny Dunaja. Počas zimného obdobia sa plavby neuskutočňujú, opätovne sa začnú od 1. júna 2026 v rámci letného režimu prevádzky.
