Informácie z Číny o podpore ekonomickej stability posilnili ceny medi

Londýn 13. decembra (TASR) - Ceny medi zaznamenali v pondelok rast, k čomu čiastočne prispeli správy z Číny, že Peking sa v najbližšom období plánuje sústrediť na posilnenie ekonomickej stability. To zvýšilo očakávania dopytu po tomto kove práve zo strany Číny, ktorá je najväčším spotrebiteľom medi na svete.



Cena trojmesačného kontraktu na meď na londýnskej burze LME vzrástla v pondelok v ranných hodinách o 0,3 % na 9533 USD (8456,49 eura) za tonu. Najviac obchodovaný januárový kontrakt na burze v Šanghaji sa drží na stabilnej úrovni, v prepočte okolo 10.914 USD/tona.



Analytici očakávajú, že v budúcom roku sa cena môže ešte zvýšiť, aj keď na začiatku roka sa dopyt môže čiastočne oslabiť. "Spomalenie rastu výstavby v Číne, ale aj faktory súvisiace s pandémiou nového koronavírusu zasiahnu na začiatku budúceho roka do dopytu po základných kovoch," uviedli analytici zo Citibank.



Očakávajú však postupné zmierňovanie problémov v dodávateľských reťazcoch, ako aj čiastočnú podporu Pekingu v úverovej oblasti v 2. polroku. To by mohlo podporiť dopyt a s ním ceny medi. Čína uviedla, že bude realizovať obozretnú menovú a proaktívnu fiškálnu politiku s cieľom stabilizovať ekonomiku a udržať jej rast v roku 2022 v primeranom rozsahu.



(1 EUR = 1,1273 USD)