Infostat: Inflácia by v roku 2020 mala byť výrazne nižšia ako vlani

Bratislava 14. decembra (TASR) - Inflácia na Slovensku by mala byť výrazne nižšia ako vlani. Uvádza to najnovšia, druhá tohtoročná aktualizácia krátkodobej predikcie vývoja základných makroekonomických ukazovateľov vývoja slovenskej ekonomiky Inštitútu informatiky a štatistiky - Infostat, dcérskej organizácie Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Vplyv pandémie podľa štatistikov tlmí rast cien, celková inflácia v posledných dvoch mesiacoch tohto roka by mala mierne klesnúť a dosiahnuť 1,5 %.



"Priemerná miera celkovej inflácie by v tomto roku mala dosiahnuť 1,9 %, čo je o 0,1 percentuálneho bodu (p. b.) menej ako sme odhadovali pred troma mesiacmi," povedal analytik z Infostatu Ján Haluška. Rast cien tak bude takmer o polovicu nižší ako minulý rok, kedy inflácia v priemere za rok dosiahla 2,7 %.



Ešte výraznejšie, dokonca až pod hranicu 1 %, by mohla podľa neho celková inflácia klesnúť začiatkom budúceho roka, a to najmä vďaka ohlasovanému zníženiu regulovaných cien súvisiacich s bývaním - plynu, tepla a elektrickej energie.



Súčasne však vládou schválené zvýšenie dane z tabaku, ktoré bude účinné od februára 2021, tlak na rast celkovej inflácie zvýši. "Odhadujeme, že priemerná miera celkovej inflácie v 1. štvrťroku 2021 bude predstavovať 1,0 %," dodal Haluška.