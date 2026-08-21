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Infraštruktúra pre systém elektronickej fakturácie je plne funkčná
Slovensko sa tak stalo prvou krajinou v Európe, ktorá uviedla do praxe model elektronického reportingu vytvorený plne v súlade s novými pravidlami EÚ v oblasti DPH.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Infraštruktúra pre systém elektronickej fakturácie je podľa Finančnej správy (FS) kompletná a plne funkčná. Slovensko sa tak stalo prvou krajinou v Európe, ktorá uviedla do praxe model elektronického reportingu vytvorený plne v súlade s novými pravidlami EÚ v oblasti DPH. V piatok o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.
„Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samostatné úkony, prebehne automaticky,“ uviedol Jozef Kiss, prezident finančnej správy.
Dodávateľ vystaví eFaktúru prostredníctvom riešenia, ktoré využíva, napríklad vo svojom účtovnom systéme alebo v jednoduchej aplikácii na vystavovanie faktúr, a o jej bezpečný prenos k odberateľovi sa postará certifikovaný poskytovateľ doručovacích služieb (digitálny poštár). Ten zároveň automaticky odošle finančnej správe zákonom určené údaje potrebné na daňové účely. Systém ich prijme, spracuje a digitálnemu poštárovi odošle spätné potvrdenie.
Prechod na eFaktúru podľa FS prinesie podnikateľom vyššiu mieru automatizácie, menej manuálneho prepisovania údajov a s tým spojených chýb, ako aj nižšiu administratívnu záťaž. Postupne bude možné zrušiť aj vykazovanie niektorých informácií štátu. Kontrolný aj súhrnný výkaz DPH sa podľa schváleného harmonogramu zrušia od 1. júla 2030 a nahradí ich automatizovaný prenos údajov z faktúr.
Plnohodnotné eFaktúry si pritom môžu podnikatelia na Slovensku vymieňať už dnes. Elektronická fakturácia bude pri domácich transakciách povinná od 1. januára 2027, pri cezhraničných v rámci EÚ od 1. júla 2030. Všetky informácie o elektronickej fakturácii sú dostupné na portáli finančnej správy v časti eFaktúra, kde sú k dispozícii praktické návody, odpovede na viac ako 100 najčastejších otázok, detailné vysvetlenia jednotlivých situácií z praxe, ale aj zoznam digitálnych poštárov, ktorí môžu poskytovať svoje služby v SR.
„Výhodou Slovenska je, že nový systém nemusíme v nasledujúcich rokoch dodatočne prispôsobovať európskym pravidlám, ale budujeme ho podľa nich už dnes. Pre podnikateľov je najdôležitejšie, že technológia pracuje na pozadí a veľká časť povinností, ktoré dnes vyžadujú samostatné úkony, prebehne automaticky,“ uviedol Jozef Kiss, prezident finančnej správy.
Dodávateľ vystaví eFaktúru prostredníctvom riešenia, ktoré využíva, napríklad vo svojom účtovnom systéme alebo v jednoduchej aplikácii na vystavovanie faktúr, a o jej bezpečný prenos k odberateľovi sa postará certifikovaný poskytovateľ doručovacích služieb (digitálny poštár). Ten zároveň automaticky odošle finančnej správe zákonom určené údaje potrebné na daňové účely. Systém ich prijme, spracuje a digitálnemu poštárovi odošle spätné potvrdenie.
Prechod na eFaktúru podľa FS prinesie podnikateľom vyššiu mieru automatizácie, menej manuálneho prepisovania údajov a s tým spojených chýb, ako aj nižšiu administratívnu záťaž. Postupne bude možné zrušiť aj vykazovanie niektorých informácií štátu. Kontrolný aj súhrnný výkaz DPH sa podľa schváleného harmonogramu zrušia od 1. júla 2030 a nahradí ich automatizovaný prenos údajov z faktúr.
Plnohodnotné eFaktúry si pritom môžu podnikatelia na Slovensku vymieňať už dnes. Elektronická fakturácia bude pri domácich transakciách povinná od 1. januára 2027, pri cezhraničných v rámci EÚ od 1. júla 2030. Všetky informácie o elektronickej fakturácii sú dostupné na portáli finančnej správy v časti eFaktúra, kde sú k dispozícii praktické návody, odpovede na viac ako 100 najčastejších otázok, detailné vysvetlenia jednotlivých situácií z praxe, ale aj zoznam digitálnych poštárov, ktorí môžu poskytovať svoje služby v SR.