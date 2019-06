ING: Globálny obchod zrejme zažíva najhorší rok od finančnej krízy

Holandská banka predpovedá v tomto roku expanziu svetového obchodu len o 0,2 %.

New York 5. júna (TASR) - Svetový obchod zažíva najhorší rok od roku 2009, tvrdí holandská banka ING.



ING sa pripojila k ďalším finančným inštitútom, ktoré varujú pred eskaláciou obchodného konfliktu medzi USA a Čínou. Podľa ING globálny obchod zrejme zaznamenaná najhorší rok od finančnej krízy.



Holandská banka predpovedá v tomto roku expanziu svetového obchodu len o 0,2 %. Jej základný scenár počíta s tým, že USA zavedú clá na všetok čínsky import rovnako ako na dovoz áut z Európskej únie (EÚ) a Japonska. Ak by všetky strany dospeli k dohode, v roku 2020 by došlo ku kompenzačnému zrýchleniu tempa rastu približne na 2 %, tvrdia autori prognózy Raoul Leering a Timme Spakman.



Čísla z výroby z Ázie a Európy signalizujú ochladzovanie ekonomiky a najväčšie banky na Wall Street varujú investorov pred zvyšovaním rizík.



Experti Citigroup uviedli, že úplná globálna obchodná vojna by pribrzdila ročný rast globálnej ekonomiky približne na 2 %, čo by bolo najmenej od finančnej krízy, keďže clá poškodia dôveru na finančných trhoch aj dôveru podnikateľov.



ING počíta s pozitívnejším vývojom, ak by USA dosiahli obchodné dohody a nezavádzali ďalšie clá. V takom prípade by si globálny obchod mohol tento rok polepšiť o 0,5 %. Najpesimistickejší scenár, teda eskalácia obchodných konfliktov bez následných dohôd, predpokladá tento rok nárast o 0,1 % a na budúci rok zrýchlenie tempa expanzie len na 0,6 %.