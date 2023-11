ING Groep vykázala strmý nárast zisku za 3. štvrťrok

Amsterdam 2. novembra (TASR) - Holandská finančná skupina ING Groep vo štvrtok oznámila strmý nárast zisku za 3. štvrťrok 2023. Podporila ju najmä maloobchodná divízia vďaka zvýšeniu úrokových sadzieb, spolu s pokračujúcim silným výkonom veľkoobchodnej divízie. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Čistý zisk ING za tri mesiace do konca septembra 2023 vzrástol o 103 % na 1,98 miliardy eur z 979 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Analytici pritom očakávali, že banka vykáže zisk 1,83 miliardy eur.



Tržby banky, ktorá má viac ako 38 miliónov klientov, za 3. štvrťrok stúpli o 32,4 % na 5,84 miliardy eur.



Čistý úrokový výnos (NII), kľúčová miera výnosov z úverov mínus náklady na vklady, dosiahol v 3. štvrťroku 4,03 miliardy eur. To však bolo menej ako 4,12 miliardy eur, ktoré očakávali analytici.



ING zároveň vo štvrtok oznámila svoj druhý program spätného odkúpenia akcií v tomto roku až do výšky 2,5 miliardy eur. Banka však zdôraznila, že zostáva ostražitá, pretože globálny ekonomický rast sa spomaľuje.