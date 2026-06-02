Ing. Peter Markovič novým konateľom Sievert CZ a Sievert SK
Viac ako 25 rokov manažérskych skúseností vo vedúcich pozíciách v oblasti stavebníctva a stavebných materiálov.
Autor OTS
Bratislava 2. júna (OTS) - Silné zameranie na strategický rozvoj podnikania a obchodné modely orientované na výrobu.
Peter Markovič dňom 7. apríla 2026 prevzal funkciu konateľa spoločnosti Sievert CZ k.s. a Sievert SK s. r. o. Na čelo firmy prichádza s viac než dvadsaťpäťročnou praxou vo vedúcich pozíciách v sektore stavebných materiálov a stavebníctva, ktorú získal predovšetkým v Českej republike a na Slovensku.
Väčšinu svojej profesionálnej kariéry pôsobil vo vrcholovom manažmente medzinárodných holdingov v oblasti stavebných materiálov. Postupne sa vypracoval až na pozíciu generálneho riaditeľa pre Českú republiku a Slovensko. V tejto funkcii riadil dve samostatné spoločnosti, štyri výrobné závody a približne 440 zamestnancov. V oboch krajinách viedol tímy vrcholového manažmentu, definoval a zavádzal do praxe krátkodobé aj dlhodobé stratégie v súlade s globálnymi cieľmi skupiny. Pod jeho vedením dosiahlo podnikanie dvojciferný rast, a to aj v náročnom a vysoko konkurenčnom trhovom prostredí.
Peter Markovič
„V Petrovi Markovičovi získavame rešpektovaného lídra s hlbokou znalosťou trhu aj celého odvetvia a jasným strategickým myslením,“ uvádza René Grupp, generálny riaditeľ spoločnosti Sievert SE. „Jeho štýl vedenia vychádza z bohatých skúseností v oblasti obchodu a rozvoja podnikania. Tie navyše spája s detailným porozumením výrobných procesov, čo výrazne prispeje k ďalšiemu posilneniu našich aktivít v Českej republike a na Slovensku.“
Peter Markovič je známy svojím štruktúrovaným, no zároveň ľudským prístupom k vedeniu ľudí. Dôraz kladie na plnenie cieľov, osobnú zodpovednosť a budovanie dlhodobých hodnôt.
„Sievert je ambiciózna spoločnosť s pevnými nemeckými koreňmi a globálnym pôsobením. Veľmi sa teším na to, že spolu s tímom začneme aktívne formovať budúcnosť značky v Česku a na Slovensku a nadviažeme na doterajšie úspechy firmy,“ hovorí Peter Markovič, konateľ spoločností Sievert CZ k.s. a Sievert SK s.r.o.
Peter Markovič vo funkcii strieda Petra Koutníka, ktorý spoločnosti Sievert v Českej republike a na Slovensku úspešne viedol z pozície konateľa viac než 14 rokov. Petr Koutník zostane vo firme do konca júna 2026, aby zabezpečil plynulé odovzdanie agendy, a následne odíde do zaslúženého dôchodku.
Foto (zprava): Peter Markovič, Petr Koutník a René Grupp v brnianskom výrobnom závode
Medzinárodný koncern Sievert SE so sídlom v nemeckom Osnabrücku prevádzkuje viac ako 60 výrobných závodov v Nemecku, Číne, Holandsku, Poľsku, Rusku, Českej republike a na Slovensku, v ktorých pracuje viac než 1 700 zamestnancov. Spoločnosť Sievert vstúpila na český trh v roku 1998 prostredníctvom svojich výrobných závodov v Brne a Ledčiciach. Od roku 2010 pokrýva potreby slovenských a maďarských zákazníkov výrobný závod vo Veľkom Mederi. Značky koncernu Sievert zahŕňajú oblasť výroby suchých maltových zmesí, špeciálnej stavebnej chémie, sanácií a reštaurovania pamiatkových objektov, ako aj omietkové systémy a produkty na obklady a dlažby.
O spoločnosti Sievert SE / Sievert CZ k.s. & Sievert SK s.r.o.
