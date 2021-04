Bratislava 21. apríla (TASR) - Iniciatíva 10 pre gastro vytvára Alianciu slovenskej gastronómie (ASG). Informoval o tom za prípravný výbor Viliam Pavlovský.



"Iniciatívu 10 pre gastro sme vytvorili ako verejnú komunikačnú platformu, prostredníctvom ktorej poukazujeme na nepriaznivú situáciu gastro sektora počas pandémie a prinášame konkrétne ekonomické návrhy na prekonanie krízy," uviedol.



"Pod názvom Aliancia slovenskej gastronómie budeme zastupovať práva všetkých, ktorí podnikajú či pracujú v slovenskej gastronómii. Systémové riešenia, ktoré navrhujeme, by sa mali dotknúť reštaurácií, barov, kaviarní, ako aj gastro producentov a dodávateľov," oznámil.



Cieľom je podľa Pavlovského vytvoriť organizáciu, ktorá by formálne zastupovala záujmy celého gastro sektora. "Na aktuálne obdobie sme si zadefinovali tri základné priority, a to presadenie reálnych a funkčných kompenzácií za tvrdé zatvorenie prevádzok, ďalej zníženie DPH na stravovacie služby na 5 až 10 %, ako aj čo najskoršie bezpečné otváranie terás a interiérov gastro prevádzok a ich vrátenie do normálneho podnikateľského režimu," dodal.