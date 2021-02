Iniciatíva 10 pre gastro vyzýva zatvoriť veľké firmy a otvoriť obchody

Bratislava 25. februára (TASR) - Vláda a štátne orgány by mali zatvoriť veľké firmy a otvoriť obchody, služby a gastro prevádzky. Uviedol to Viliam Pavlovský z Iniciatívy 10pregastro.sk.



"Vyzývame vládu, aby boli zatvorené na dobu minimálne 20 dní všetky firmy na Slovensku, ktoré zamestnávajú 100 a viac zamestnancov. V týchto prevádzkach je dokázateľne vysoký predpoklad významného nekontrolovateľného šírenia vírusu a reálne skúsenosti vo veľkých firmách tomu nasvedčujú," uviedol Pavlovský.



Iniciatíva podľa neho vyzýva premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) a hlavného hygienika SR Jána Mikasa, aby začali prijímať účinné opatrenia, ktoré zastavia šírenie vírusu. Ak by sa všetky veľké firmy na Slovensku na tri týždne zatvorili, ak by sa striktne kontrolovalo dodržiavanie tohto opatrenia a následne by sa zaviedla karanténa po prekročení hraníc SR, tak od 1. apríla 2021 sa podľa iniciatívy môže všetko vrátiť späť.



Iniciatíva tiež vyzýva kompetentných, aby naopak, v blízkom čase umožnili otvorenie maloobchodných prevádzok, gastro prevádzok a iných služieb, aspoň v obmedzenom režime.



Pre gastro prevádzky navrhuje iniciatíva opatrenia súvisiace s ich otvorením, a to prvé týždne otvoriť len vonkajšie terasy, neskôr aj interiéry podľa vývoja situácie. Vstup by mal byť na základe rezervácie, respektíve registrácie pre lepšie prípadné následné trasovanie kontaktov. Obsadenosť prevádzok iniciatíva navrhuje maximálne na 50 % kapacity priestorov, pri dodržaní dvojmetrových odstupov stolov a maximálne štyroch osobách pri jednom stole (mimo rodiny). Opatreniami sú podľa iniciatívy dezinfekcia rúk, stolov, pravidelné vetranie každé dve hodiny, povinné rúška pre zamestnancov a pre hostí povinné respirátory FFP2 (okrem miesta a času konzumácie). Konzumácia by mala byť možná len pri sedení, pričom prvé týždne by boli obmedzené otváracie hodiny prevádzok do 20.00 h, neskôr aj dlhšie, podľa vývoja situácie.



Iniciatíva 10 pre gastro spája malé a stredné gastro podniky, reštaurácie, puby, bary, kaviarne, ale aj vinárov, pestovateľov či pražiarov kávy a iných dodávateľov.