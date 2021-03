Iniciatíva 10 pre gastro vyzýva vládu zastaviť exekúcie voči gastru

Bratislava 23. marca (TASR) - Vláda by mala zastaviť exekúcie a blokovanie účtov gastro podnikateľov. Uviedol to Viliam Pavlovský z Iniciatívy 10pregastro.sk.



"Vyzývame vládu SR a jej podriadené inštitúcie Sociálnu poisťovňu a Finančnú správu, aby zastavila exekúcie, sankcie a blokovania účtov gastro podnikateľov a konečne sfunkčnila sľubované štátne kompenzácie gastro sektoru za druhú vlnu pandémie," uviedol Pavlovský. Iniciatíva podľa neho eviduje už vyše 16.000 gastro prevádzok, ktoré skončili pre pandémiu a nedostatočné kompenzácie.



Zdôraznil, že gastro prevádzky sú v druhej vlne zatvorené už takmer šesť mesiacov, bez kompenzácie za toto obdobie, napriek tomu, že politici v médiách prezentujú opak.



Okrem sfunkčnenia existujúcich schém pomoci (akútne ide najmä o okamžité schválenie sumy 185 miliónov eur ministerstvu dopravy na schému pomoci v cestovnom ruchu), ktoré by mohli pomôcť gastro prevádzkam prežiť a apelu na zastavenie exekučných aktivít inštitúcií podriadených vláde, žiada podľa neho iniciatíva aj adresnú pomoc gastro segmentu formou dočasného zníženia DPH na stravovacie služby na 5 až 10 % a stanovenie jasných pravidiel a podmienok pre otvorenie prevádzok v čo najskoršom období.



Iniciatíva 10 pre gastro spája malé a stredné gastro podniky, reštaurácie, puby, bary, kaviarne, ale aj vinárov, pestovateľov či pražiarov kávy a iných dodávateľov.