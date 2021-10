Iniciatíva: Gastrosektor by pomohlo stabilizovať dočasné zníženie DPH

Na snímke generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák počas tlačovej konferencie k aktuálnej katastrofálnej situácii gastro sektora na Slovensku 28. októbra 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 28. októbra (TASR) - Gastrosektor v tretej vlne pandémie bude mať už v 24 okresoch povinne zatvorené prevádzky. Napriek zdvojnásobeniu čiernych okresov sektor najviac postihnutý pandémiou nedostáva od štátu žiadnu pomoc. Upozornili na to na brífingu pred Úradom vlády SR gastrozdruženia a ich dodávatelia z iniciatívy #stálemámechuť. Vyzývajú vládu, aby urýchlene spustila efektívne opatrenia, ku ktorým sa bez komplikovaných podmienok prevádzkovatelia dostanú.Dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH), ku ktorému pristúpila tretina krajín EÚ, by gastrosektor pomohlo stabilizovať.uviedol prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák.Počas druhej vlny pandémie mohol podľa Viliama Pavlovského, prezidenta Aliancie slovenskej gastronómie, gastrosektor využiť niekoľko schém štátnej pomoci. Napriek opatreniam až 9 % prevádzok po druhej vlne pandémie podľa neho nedokázalo znovu otvoriť. V tretej vlne však štát prevádzky v čiernych okresoch zatvára bez akejkoľvek funkčnej pomoci. Opatrenia zo strany štátu však musia byť podľa neho rýchle a funkčné. Gastroprevádzky by napríklad len minimálne pocítili povolenie vstupu očkovaným v čiernej farbe, keďže zaočkovanosť v týchto okresoch je veľmi nízka. Pravidlo de minimis EÚ zasa neumožňuje počas troch rokov získať pomoc zo strany štátu viac ako 200.000 eur pre jeden podnik. Po dvoch vlnách pandémie by mnoho subjektov v gastrosektore či cestovnom ruchu túto formu pomoci čerpať nemohlo.upozornil Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu.zdôraznila Magdaléna Koreny z iniciatívy Pomoc pre gastro.