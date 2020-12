Iniciatíva maloobchodníkov: Maloobchodníci priznávajú prehru

Bratislava 14. decembra (TASR) - Maloobchodníci priznávajú prehru. Uviedol to Daniel Krakovský, predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM). Z úst mnohých maloobchodníkov podľa neho stále častejšie zaznievajú vyjadrenia, ktoré sú plné frustrácie, rezignácie a pocitov nespravodlivosti. Blížiace sa zatvorenie prevádzok znamená pre mnohých výpadok aj viac ako 40 % decembrových tržieb, pričom už teraz sa často ocitajú na pokraji bankrotu.



"Priznávame prehru. Nie však kvôli tomu, že sa na Slovensku epidemiologická situácia zhoršuje. Toto majú totiž na starosti odborníci a vláda. My sme robili všetko preto, aby naše prevádzky boli otvorené, dodržiavali sme opatrenia aj nad rámec vyhlášok a nariadení a snažili sme sa zabrániť zatvoreniu, napriek tomu sme prehrali," povedal Krakovský.



Pripomenul, že už počas prvej vlny maloobchodníci počúvali, že sú len 2 % HDP a teda nie je podstatné, či budú alebo nebudú mať otvorené, pretože zdravie obyvateľov je prednejšie. A ISKM s týmto vyjadrením maximálne súhlasí. Nerozumie však, prečo je teda pre vládu a jednotlivých ministrov problém vyčleniť tieto 2 % HDP na podporu maloobchodu – 100-percentné preplácanie mzdy zamestnancov, nájmy počas celého obdobia obmedzení, na sezónne zásoby a iné fixné náklady.



Obchodníkom podľa predsedu iniciatívy nie sú preplácané ani celé nájmy, ani celé mzdy a aj tí, čo mali dostatok financií, sú už dnes vyčerpaní. "Ak ich môžeme na jednu stranu obmedzovať a oni celý rok trpezlivo znášajú všetky obmedzenia a tvrdíme, že táto suma nie je vysoká, tak si myslíme, že najmenej, čo môžeme spraviť, je ich touto sumou podporiť," mieni. Podľa rebríčka najväčšiu podporu na zamestnancov čerpali veľké automobilky a firmy, ktoré prakticky neboli zatvorené. Vo finále sa tak na priamu podporu maloobchodu dostali v porovnaní s ostatnými krajinami iba minimálne sumy.



Podčiarkol, že maloobchodníci už od prvej vlny prehrávajú s vládou, ktorá ich odmieta počúvať. Naopak, na základe vyjadrení predstaviteľov vlády majú pocit, akoby všetky problémy boli vyriešené, podpora dostatočná a všetko v poriadku. "Prečo potom dennodenne vidíme v médiách a počúvame pri rozhovoroch s obchodníkmi to, že im podpora vôbec nič nerieši, obchodníci sa zadlžili len preto, aby udržali svoje dlhé roky budované firmy a ich zamestnancov a netušia, z čoho to budú splácať," pripomína.



Upozornil, že táto prehra bude definitívna, ak budú prevádzky zatvorené počas najsilnejšieho obdobia bez akejkoľvek zásadnej podpory. Po Novom roku si už totiž každý obchodník rozmyslí, čí bude dotovať štát pri opatreniach ďalším zadlžovaním sa, alebo prepustí zamestnancov, zavrie obchod a zostanú po ňom dlhy, ktoré nebude mať kto zaplatiť. Mnohé rodiny tak zostanú bez príjmu a na pleciach úradov práce.



"Veríme a dávame vláde poslednú šancu, aby naozaj začala komunikovať s obchodníkmi a gastroprevádzkami a vypočula si, čo im pomôže, a tak aj konala. V opačnom prípade vstúpime do Nového roka s tým, že sme zlikvidovali celé sektory zamestnávajúce státisíce ľudí. A bude to len a iba vizitka tejto vlády a jej prístupu k podnikateľom," dodal Krakovský.