Iniciatíva maloobchodníkov nemá problém s kontrolou režimu OP

Bratislava 9. decembra (TASR) – Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) nemá problém s kontrolou režimu OP (očkovaní - po prekonaní). Uviedol to pre TASR Daniel Krakovský, predseda ISKM, v reakcii na vládou uvoľnené protipandemické opatrenia od piatka 10. decembra.



"Ako maloobchodníci sme žiadali aspoň otvorenie v režime OP, keď už nie je možné, aby sme boli otvorení pre všetkých. Nemáme problém s kontrolou OP režimu v našich obchodoch, aj keď je to náročné na personál a vybavenie, pričom štát tieto opatrenia nijako nekompenzuje," priblížil.



Upozornil, že uvedené pravidlá však maloobchodníci kontrolujú dlhodobo, najmä v horších okresoch, rovnako ako aj obmedzenie počtu zákazníkov.



"Nie je to však určite dlhodobé riešenie a štát bude musieť nájsť spôsob, aby mohol maloobchod čo najskôr fungovať bez akýchkoľvek obmedzení," dodal Krakovský.



Minister hospodárstva SR Richard Sulík (SaS) 8. decembra po rokovaní kabinetu Eduarda Hegera (OĽANO) informoval, že na Slovensku môžu byť od piatku (10. 12.) otvorené všetky obchody a služby vrátane fitnescentier pre zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch prekonali. Esenciálne obchody budú naďalej otvorené pre všetkých bez obmedzení, no reštaurácie zatiaľ vláda nechala zatvorené.