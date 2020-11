Maloobchodníci nesúhlasia s pokutami za nekontrolovanie certifikátov

Bratislava 3. novembra (TASR) - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) nesúhlasí s pokutovaním maloobchodníkov za nekontrolovanie certifikátov získaných po testovaní na nový koronavírus. Uviedol to predseda iniciatívy Daniel Krakovský v súvislosti s vyjadreniami Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, že prevádzkovatelia obchodov, gastroprevádzok a služieb majú povinnosť kontrolovať vstupujúcich zákazníkov pod hrozbou sankcie, ktorá môže byť až vo výške 20.000 eur.



"Sme si vedomí svojich povinností v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, nesúhlasíme však s pokutovaním ťažko skúšaných maloobchodníkov za týchto okolností. Prevádzkovatelia totiž môžu kontrolovať certifikát, nemajú si však možnosť overiť jeho pravosť alebo to, že sa ním identifikuje osoba, ktorá je uvedená na certifikáte," priblížil Krakovský.



Maloobchodníci podľa neho nie sú polícia alebo armáda, ktoré majú kompetenciu si žiadať preukazy totožnosti. "A nemáme kapacity na to, aby sme kontrolovali každého vstupujúceho. Nehovoriac o množstve výnimiek, ktoré vyhláška umožňuje," poznamenal.



Upozornil, že v prvom rade platí zákaz vychádzania pre osoby bez negatívneho testu alebo výnimky. "Spoliehame sa na osobnú zodpovednosť každého človeka a nemáme dôvod pochybovať o tom, že sa vonku pohybujú iba osoby spĺňajúce podmienky a do prevádzok vstupujú len tí, ktorí naozaj môžu. Nemôžeme suplovať kontrolné mechanizmy štátu," zdôraznil.



Členovia iniciatívy podľa Krakovského už od marca znášajú mimoriadne zvýšené náklady, aby spĺňali často sa meniace pravidlá a povinnosti, ktoré štát ukladá. Tieto náklady pritom nie sú žiadnym spôsobom refundované, napriek tomu ich znášajú kvôli všetkým –zamestnancom aj zákazníkom. A to aj napriek niekoľkomesačnému výpadku tržieb. "Nemôžeme si dovoliť platiť ďalších zamestnancov, ktorí budú kontrolovať vstupy do našich prevádzok," doplnil.



"Veríme, že štát dokáže zabezpečiť kontrolu ľudí a to, či dodržiavajú zákaz vychádzania. Nechceme byť policajtmi a nechceme sa na všetkých pozerať ako na ľudí, ktorí nedodržiavajú pravidlá. A už vôbec nechceme byt sankcionovaní za dôveru, ktorú vkladáme do rúk našich zákazníkov," dodal predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov.