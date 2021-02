Iniciatíva maloobchodníkov: Úprava Prvej pomoci plus nás teší

Bratislava 2. februára (TASR) - Iniciatívu slovenských maloobchodníkov (ISKM) teší, že štát pristúpil k rozšíreniu podpornej schémy Prvá pomoc plus. Uviedol to predseda ISKM Daniel Krakovský v reakcii na zvýšenie pomoci ohlásenej ministrom práce a ministrom financií.



"Teší nás, že ministerstvo práce pristúpilo k rýchlej úprave podpornej schémy Prvá pomoc plus, o ktorú sme pána ministra žiadali. Vďaka tomu podnikatelia môžu použiť 20 %, ktoré doteraz hradili za zamestnancov, ktorí sú doma, na iné, rovnako podstatné veci. Veríme, že aj toto prispeje k istej stabilizácii, aj keď to stále nie je dostatočná pomoc – tá je však teraz na pleciach iných ministerstiev," priblížil Krakovský.



"Minulý štvrtok (28. 1.) sme sa ako zástupcovia maloobchodu stretli na Úrade vlády SR s ministrami financií, práce, ako aj hospodárstva, aby sme spoločne vyriešili žalostný stav našich firiem a poukázali sme na mnoho problémov. Sme radi, že sa stretnutie nieslo v konštruktívnom duchu a podarilo sa nám vládnym predstaviteľom vysvetliť to, s čím sa mnohé zatvorené firmy boria," pripomenul.



Na názorných príkladoch bolo podľa jeho slov prezentované, akú výšku nákladov nesú podnikatelia na svojich pleciach, najmä z pohľadu fixných nákladov.



Podčiarkol, že najväčším problémom podnikateľov v maloobchode je zápas s fixnými nákladmi, ako sú napríklad úroky z úverov, lízingové zmluvy, energie, licenčné poplatky, ale aj sezónny tovar.



"Aby nebola pomoc na zamestnancov a nájomné vyčerpaná zbytočne, je nutné, aby boli firmy stabilizované a boli im pokryté aj tieto výdavky. V opačnom prípade sme všetky peniaze vynaložili zbytočne, pretože už nebude komu pomáhať. Zo stretnutia sme odchádzali s prísľubom, že sa týmto bude vláda zaoberať," dodal Krakovský.



Prvá pomoc plus na udržanie pracovných miest a pre živnostníkov by sa mala zvýšiť a rozšíriť. Oznámil to v pondelok (1. 2.) na tlačovej konferencii minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Celkovo by to malo stáť navyše spolu 40 miliónov eur mesačne.



Obdobie vyplácania prvej pomoci sa má predĺžiť do 30. júna tohto roka a pokračovať by sa malo dovtedy, kým to bude potrebné. Rozšíri sa tiež rozsah možných poberateľov zamestnancov a SZČO. "Doteraz to bolo možné pre tých, ktorí začali podnikať, to znamená založili si živnosť alebo boli zamestnaní u daného zamestnávateľa do 2. septembra 2020. Teraz posúvame tento limit na 1. februára 2021," priblížil Krajniak.



Dôjsť by malo aj k zvýšeniu pomoci. "Ak sme doteraz mali tie jednotlivé škály pomoci na pokles obratu 20 až 40 %, 40 až 60 %, 60 až 80 % a viac ako 80 %, teraz to rozširujeme od 20 % do 80 % po desiatich percentách a súčasne v každom tom jednotlivom pásme zvyšujeme pomoc tak, že tá najvyššia bude možná až 870 eur na mesiac na jedného zamestnanca alebo na jedného živnostníka," poznamenal minister práce s tým, že spodný limit sa zvyšuje na 330 eur.



Krajniak dodal, že ďalšia možnosť, ktorú ponúka rezort pre poberateľov pomoci, je preplácanie 100 % celkovej ceny práce v opatrení 1 a opatrení 3a, kde to bolo doteraz stanovené sumou 80 %. Rovnako v opatrení 3b, kde sa preplácali jednotlivé sumy na pokles obratu, bude možné preplácať až do 100 % celkovej ceny práce.