Iniciatíva My sme les vyzýva stiahnuť M. Ovseníka z funkcie

Bratislava 24. júna (TASR) - Iniciatíva My sme les je zhrozená z diania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Uviedli to za iniciatívu Ondrej Kameniar a Marek Kuchta vo verejnej výzve na stiahnutie Milana Ovseníka z funkcie poradcu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



"So zdesením sme prijali správu, že členom zboru poradcov na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR by mal byť aj kontroverzný lobista a nominant strany Smer-SD Milan Ovseník, ktorý je verejne známy svojím tendenčným a predpojatým vystupovaním. Tento návrh vzhľadom na minulosť, ako aj pretrvávajúce aktivity pána Milana Ovseníka pokladáme za neakceptovateľný," zdôraznili.



Iniciatíva preto verejnou výzvou vyzýva ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nominant OĽANO), aby stiahol Ovseníka z funkcie svojho poradcu. Iniciatíva má voči Ovseníkovi výhrady, pretože sa podľa nej dlhodobo a cielene snaží vyvolávať paniku v radoch štátnych aj súkromných vlastníkov lesných pozemkov, ako aj verejnosti, pričom často využíva zavádzajúce pojmy, ako je zoštátnenie, vyvlastnenie či arizácia súkromných pozemkov.



Ovseník podľa iniciatívy vystupuje proti národným parkom, ktoré aj na Slovensku musia spĺňať medzinárodné štandardy (IUCN) pre ochranu prírody. Zároveň podľa iniciatívy Ovseník vyvoláva dojem, že ťažba dreva je jediná možnosť pre vidiek v podhorských regiónoch.



Iniciatíva pripomenula, že Ovseník je niekdajším kandidátom za stranu Smer-SD a predstaviteľom éry Ľubice Roškovej, pričom fatálne dôsledky tejto éry sa rezort pôdohospodárstva práve dnes aj prostredníctvom ministra Vlčana pokúša odstrániť. Ovseník sa tiež podľa iniciatívy My sme les často spája s konšpirátormi.



"Veríme, že pán minister Vlčan vypočuje našu výzvu, dôkladne zváži túto nomináciu, ktorá je zároveň v konflikte záujmov, a zmení svoje rozhodnutie," dodala iniciatíva My sme les.