Iniciatíva poľnohospodárov aktívne podporuje štrajk autodopravcov

Košice 4. januára (TASR) - Iniciatíva poľnohospodárov sa pridáva ku chystanému štrajku Únie autodopravcov Slovenska. Svojimi poľnohospodárskymi strojmi sa aktívne zúčastnia protestnej akcie v Košickom kraji, ktorá sa bude konať od utorka 7. januára.



"Požiadavky farmárov a autodopravcov sú vo veľkej miere podobné. Naše aktivity koordinujeme dlhodobejšie, čoho dôkazom je aj podpora našich traktorových protestov zo strany autodopravcov. Sme v tom spolu, ideme do toho spolu," vyhlásilo vedenie Iniciatívy poľnohospodárov, podľa ktorých "zmluvne ošetrená krádež" minimálne jednej miliardy eur od spustenia mýtneho systému, by nikoho nemala nechať nečinne sedieť.



Únia autodopravcov Slovenska na utorok ohlásila štrajk na viacerých miestach Slovenska. Ich požiadavky sú okamžité zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do jeho doriešenia.