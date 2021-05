Iniciatíva Pomoc pre gastro: Gastrosektoru chýbajú zamestnanci

Bratislava 31. mája (TASR) - Gastro sektor zápasí s nedostatkom zamestnancov. Upozornila na to Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro.



Spresnila, že podnikatelia v gastrosektore sa dočkali otvárania interiérov, ktoré sú prísľubom potrebného prísunu tržieb. Okrem finančných starostí však mnohých trápi to, či ich hostí vôbec bude mať kto obslúžiť a bude im mať kto navariť. Po vyše roku protipandemických opatrení sa totiž stal gastrosektor v očiach zamestnancov rizikovým odvetvím, a tak po nich dopyt na trhu práce narastá.



"Mnohí sa museli rozlúčiť aj s dlhoročnými zamestnancami a čaká ich prijímanie nových. Podľa nášho prieskumu vyše 55 % podnikateľov potrebuje prijať do svojich podnikov najmä kuchárov a čašníkov," povedala Koreny. Nábor nových zamestnancov je podľa hovorkyne už od začiatku uvoľňovania obmedzení problematický.



Signatári iniciatívy Pomoc pre gastro podľa nej dúfajú, že predovšetkým ministerstvo práce im v takomto prípade bude oporou. Rovnako je podľa iniciatívy stále aktuálna aj téma zníženia odvodového zaťaženia, ktoré je ďalším nástrojom, ako pomôcť gastrosektoru, ktoré prechádza najhoršou ekonomickou krízou posledných desaťročí.