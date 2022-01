Iniciatíva Pomoc pre gastro: Hostia sa opatrne vracajú do reštaurácií

Na archívnej snímke z 3. januára 2022 čašníčka v reštaurácii Hotela Bankov v Košiciach. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na archívnej snímke z 3. januára 2022 čašník nesie taniere s jedlom v reštaurácii nad sídliskom KVP v Košiciach. Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 4. januára (TASR) - Hostia sa veľmi opatrne vracajú do reštaurácií. Uviedla to pre TASR Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro, pri hodnotení možnosti od 3. januára poskytovať reštauračné služby pre obmedzený okruh zákazníkov.spresnila.Vo viacerých kútoch Slovenska podľa nej tiež pretrváva obava, čo sa bude diať na budúci týždeň a či gastroprevádzky niekde opäť nezavrú, keďže nie sú jasné podmienky.priblížila Koreny.Podnikatelia preto podľa jej slov využili ešte tento týždeň na inventúry alebo na kontroly stavu zásob po lockdowne. Zmätočné to bolo tiež v nákupných centrách vo foodcourtoch – niekde sa už návštevníci mohli najesť pri stoloch, niekde stále len vydávali zabalené jedlo.dodala Koreny.Z aktualizovanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyplýva, že od 3. januára môžu byť pre očkovaných a ľudí, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19 (režim OP), otvorené všetky prevádzky verejného stravovania aj na konzumáciu na mieste.Podmienkou na otvorenie v režime OP je obsadenosť maximálne do 50 % kapacity zariadenia, obsadenie jedného stola najviac štyrmi osobami alebo osobami z jednej domácnosti a zabezpečenie dvojmetrových odstupov medzi stolmi. Konzumácia pokrmov alebo nápojov je povolená výlučne posediačky. Maximálna kapacita 50 % sa netýka závodných, školských a podobných jedální.