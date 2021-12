Iniciatíva Pomoc pre gastro víta rozhodnutie o otvorení reštaurácií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 30. decembra (TASR) - Iniciatíva Pomoc pre gastro víta rozhodnutie otvoriť reštaurácie 3. januára. Uviedla to pre TASR Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy, v reakcii na možnosť poskytovať reštauračné služby pre obmedzený okruh zákazníkov.spresnila.Gastrosektor podľa jej slov potrebuje akúkoľvek pomoc, pretože je v extrémne kritickej situácii.zdôraznila.Prevádzky sa podľa Koreny, samozrejme, tešia na to, že opätovne budú môcť privítať hostí, aj keď s obmedzeniami. Otvorením pre očkovaných/prekonaných hostí sa aj Slovensko zaradí ku krajinám, ktoré bojujú s pandémiou, ale zároveň chcú ochrániť ekonomiku a pracovné miesta v cestovnom ruchu.dodala hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro.Z aktualizovanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyplýva, že od pondelka 3. januára už môžu byť pre očkovaných a ľudí, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19 (režim OP), otvorené všetky prevádzky verejného stravovania aj na konzumáciu na mieste.Podmienkou na otvorenie v režime OP je obsadenosť maximálne do 50 % kapacity zariadenia, obsadenie jedného stola najviac štyrmi osobami alebo osobami z jednej domácnosti a zabezpečenie dvojmetrových odstupov medzi stolmi. Konzumácia pokrmov alebo nápojov je povolená výlučne posediačky. Maximálna kapacita 50 % sa netýka závodných, školských a podobných jedální. Prevádzky môžu v režime základ naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov, zabalených na odber so sebou.