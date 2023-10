Iniciatíva Pomoc pre Gastro vyjadruje obavy zo zrušenia zníženej DPH

Bratislava 17. októbra (TASR) - Iniciatíva Pomoc pre gastro vyjadruje obavy z navrhovaných opatrení úradníckej vlády, pokiaľ ide o zrušenie zníženej dane z pridanej hodnoty (DPH) na gastro. Uviedla to Karmen Procházková, hovorkyňa iniciatívy.



"Zrušenie zníženej 10-percentnej DPH na gastro by mohlo mať vážne dôsledky pre prevádzky v tomto sektore. Iniciatíva Pomoc pre gastro žiada hlbšiu analýzu možného dopadu tohto kroku na gastronomické podniky a ich schopnosť udržať konkurencieschopnosť v časoch stále vysokej inflácie a poklesu reálnych miezd, ktoré už aj tak odčerpávajú zákazníkov gastroprevádzok," priblížila Procházková.



"Ministerstvo financií samotné konštatuje, že priemerná DPH na gastro je v 27 členských štátoch EÚ 10 %. Zvýšenie DPH na dvojnásobnú úroveň, ba dokonca až 22 %, by závažne poškodilo konkurencieschopnosť slovenských gastroprevádzok na európskom trhu. Viac ako polovica územia Slovenska sú totiž prihraničné regióny," upozornil Vladimír Machalík z gastro iniciatívy #StáleMámeChuť.



Hovorkyňa iniciatívy podčiarkla, že gastronomický sektor súčasne stále čelí nedostatku pracovnej sily. Prieskumy ukazujú, že v celom gastrosektore chýba až okolo 20.000 pracovníkov na všetkých úrovniach. Iniciatíva Pomoc pre Gastro podporuje návrhy niektorých hráčov v tomto sektore, ktorí vyzývajú vládu, aby otvorila pracovný trh viac pre cudzincov a zjednodušila legislatívu.



Procházková dodala, že iniciatíva Pomoc pre Gastro zostáva v kontakte s relevantnými orgánmi a združeniami, aby zabezpečila, že záujmy gastronomického sektora budú v rámci plánovaných reforiem zohľadnené a chránené. Snahou iniciatívy je podporiť gastronomický priemysel na Slovensku, aby bol udržateľný, konkurencieschopný a prosperujúci.