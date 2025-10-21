< sekcia Ekonomika
Iniciatíva: Rozpočet prijali bez riadneho dialógu so samosprávami
Regionálni politici vyzývajú ministra financií, aby dal verejný prísľub, že v prípade nenaplnenia daňovej prognózy budú samosprávy dofinancované.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. októbra (TASR) - Iniciatíva Stred, združujúca krajských, mestských a obecných politikov z Banskobystrického kraja, kritizuje, že proces prijímania rozpočtu verejnej správy na rok 2026 prebehol bez riadneho dialógu so samosprávami. Regionálni politici vyzývajú ministra financií, aby dal verejný prísľub, že v prípade nenaplnenia daňovej prognózy budú samosprávy dofinancované z iných príjmov štátu. TASR o tom v utorok informovala Iniciatíva Stred.
Predstavitelia samospráv z Banskobystrického kraja konštatujú, že budúcoročný štátny rozpočet, ktorý poslanci Národnej rady SR schválili v utorok, bol prijatý bez širšej odbornej a spoločenskej diskusie. „Samosprávy sa o vládnych zámeroch dozvedajú prostredníctvom prezentácie na sociálnej sieti ministerstva financií. V takomto prípade nemožno hovoriť o rozpočte prerokovanom, ale skôr o rozpočte vnútenom,“ uviedla iniciatíva.
Regionálni politici rešpektujú, že na priority rozpočtu existujú odlišné politické aj expertné názory, pre samosprávy je však kľúčové, aby rozpočtové prognózy boli realistické a reálne. „Zlé odhady majú fatálny dosah na opravy komunikácií, chod škôl, sociálne služby, upratovanie, svietenie, fungovanie kultúrnych stánkov, nehovoriac o rozvojových projektoch a spolufinancovaní projektov z eurofondov,“ vysvetlil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.
Iniciatíva Stred pripomína, že podľa viacerých odborných názorov vrátane hodnotenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť obsahuje schválená verzia rozpočtu negatívne riziká, ktoré spochybňujú jeho naplniteľnosť. Ministra financií preto vyzýva, aby dal verejný prísľub, že v prípade nenaplnenia prognózy rezortu financií o výnose dane z príjmov fyzických osôb budú tieto prostriedky pre samosprávy dofinancované z iných príjmov štátu do výšky odhadu rezortu financií.
