Iniciatíva SK Covid Hackhaton chce ponúknuť pomoc v boji s COVID-19

Bratislava 29. marca (TASR) – Zmyslom aktivity iniciatívy SK Covid Hackathon je ponúknuť moderné technológie a pomoc s komunikáciou tam, kde môžu zjednodušiť boj s ochorením COVID-19. TASR o tom informoval iniciátor projektu Michal Weis.



"Momentálne pracujeme na vývoji viacerých aplikácií, ako je Triage App - systém pre urýchlenie výmeny údajov pacientov v odberných miestach, alebo Presence App pre zdravotnícky personál, ktorá zase uľahčí mať pod kontrolou dochádzku," uviedol Weis. Dodal, že iniciatíva hľadá ľudí v oblasti medicíny, informatiky, logistiky a ďalších, ktorí sa chcú zapojiť do boja proti novému koronavírusu.



Iniciatíva podľa Weisa spolupracuje aj s českou iniciatívou Covid19cz, či medzinárodnou Codevid19 a aktívne si s nimi vymieňa nápady na inovácie, ktoré už fungujú aj na Slovensku, aj vo svete. Oslovuje tiež zdravotníkov, ktorí môžu prispievať so svojimi podnetmi, ďalších odborníkov v oblasti technológií a dobrovoľníkov, ktorí majú záujem s bojom proti nákaze prispieť.



"V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania so štátnou správou o tom, ktorý z prístupov technológií či aplikácií by pomohol zvládať nákazu hygienikom, ministerstvu zdravotníctva, samotnému zdravotníckemu personálu či dobrovoľníkom," dodal Weis.