Iniciatíva slovenských maloobchodníkov víta, že vláda im pomôže

Bratislava 20. mája (TASR) - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov víta, že vláda im s nájmom pomôže. Uviedol to v stanovisku iniciatívy jej zástupca Daniel Krakovský.



Otázka, ktorá trápila mnohých maloobchodníkov, má podľa neho konečne riešenie. "Týmto by sme chceli poďakovať vláde SR a hlavne ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS), ktorý nás pozval za jeden rokovací stôl spolu so zástupcami prenajímateľov a vypočul si nami navrhované riešenia vzhľadom na úhrady nájomného," povedal Krakovský.



Nájomné maloobchodníkov trápi od momentu, keď museli svoje prevádzky zatvoriť. "Dva mesiace sme žili v neistote, či nebudeme musieť platiť plné nájomné za obdobie, kedy sme z nich nemali ani euro. Teraz sa môžeme pohnúť ďalej. Sme radi, že boli naše riešenia akceptované v plnom rozsahu a naozaj reálne nájomcom po celej republike pomôžu," podčiarkol.



Maloobchodníci podľa neho veria, že aj prenajímatelia pochopia, že dlhodobý vzťah je prednejší ako krátkodobý zisk a začnú s nimi komunikovať o úprave už uzatvorených nájomných zmlúv.



"Je totiž podstatné dosiahnuť zreálnenie ich požiadaviek so súčasnou situáciou tak, aby boli obe strany spokojné a my ako nájomcovia sme vedeli i v týchto ťažkých časoch aj naďalej podnikať. Prázdne obchody nepomôžu nikomu – nájomcom, prenajímateľom a v konečnom dôsledku ani zákazníkom," dodal Krakovský.



Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) aktuálne združuje viac ako 150 členov s vyše 1000 prevádzkami po celom Slovensku v nákupných centrách, retail a shopping parkoch, ale aj prevádzkach v iných priestoroch. Do iniciatívy sú zapojení nájomcovia z rôznych segmentov (gastro, textil, elektro, služby a iné).