ISKM chce maloobchod zastupovať aj naďalej

Bratislava 7. októbra (TASR) - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov chce maloobchod zastupovať aj naďalej. Oznámil to predseda iniciatívy Daniel Krakovský.



Pripomenul, že začiatkom marca sa väčšina maloobchodníkov ocitla pre celosvetovú pandémiu v situácii, o ktorej nikto nepredpokladal, že vôbec niekedy nastane. Prevádzky zostali zatvorené, predaje sa zastavili a nevedelo sa, koľko toto celé potrvá. V tom istom čase sa ako reakcia na tieto problémy sformovala neformálna iniciatíva, ktorá dostala názov Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM).



Za pomerne krátky čas sa do ISKM zapojilo viac ako 150 firiem z rôznych oblastí, no všetky mali rovnaké problémy. Iniciatíve sa podarilo úspešne presadiť a pripomienkovať viaceré návrhy legislatívy, ktoré maloobchodníkom mali pomôcť v týchto neľahkých časoch. V priebehu leta sa jej pôvodní zakladatelia rozhodli, že ISKM by mala fungovať ako riadna organizácia zastupujúca maloobchod aj naďalej a bola teda riadne registrovaná.



Medzi zakladateľov ISKM patria firmy Nay, Martinus, LPP Slovakia, Regal Burger, Phockáren a Sportsman. Sú to firmy rôznych veľkosti a pôsobiace v rôznych oblastiach od gastra, cez textil až po elektroniku a knihy, čo zabezpečí objektívne zastupovanie maloobchodníkov naprieč celým Slovenskom.



Podľa Krakovského je na Slovensku priestor pre iniciatívu, ktorá bude naozaj zastupovať všetky skupiny pôsobiace v maloobchode bez ohľadu na počet zamestnancov alebo odvetvie, v ktorom pôsobia a nepreferovať jednu vybranú skupinu.



ISKM sa podľa neho takto chce stať relevantným partnerom pre diskusiu a hájiť záujmy maloobchodu, ktorý bol pandémiou jedným z najviac dotknutých sektorov, pretože je naň naviazaných množstvo pracovných miest a často živí celé rodiny. Už pred ňou sa však stretával s nezmyselnou byrokraciou a problémami, ktoré pochopia len tí, ktorí v maloobchode pôsobia.